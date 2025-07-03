米可白淚崩告別13歲罹癌愛犬 男友孫綻暖心「1舉動」相陪

孫綻（右）陪伴米可白送別愛犬錢錢。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕米可白昨晚在社群平台沉痛表示長年陪伴她的愛犬「錢錢」已安詳離世，消息一出，讓許多粉絲與網友不捨落淚。錢錢在今年3月確診胃癌後，米可白與男友孫綻一路陪伴，給予無微不至的照顧。她回憶13歲的錢錢離世前一天還一如往常撒嬌、陪她買早餐、走到陽台曬太陽，完全看不出病容，「牠好乖，好懂事，好像知道自己要走，還不想讓我們擔心。」

米可白（右）看得出已經哭腫雙眼，仍強顏歡笑。（翻攝自IG）

米可白指出自己親手餵了錢錢最後一餐，仔細為牠清理嘴巴與腳掌，孫綻則用吹風機細心為牠吹乾毛髮。沒想到吹毛吹到一半，才短短4到5秒的時間，錢錢就靜靜地走了，像是選擇用最平靜的方式告別這個深愛牠的世界。

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米可白吻別愛犬。（翻攝自IG）

米可白哀傷地寫道：「孩子，我們都愛你，願你換個健康的身體，再回到媽媽的身邊。」一張她吻別錢錢的照片，也讓無數網友鼻酸紅眼。

錢錢不只是米可白的摯愛，也曾是網路上的風雲狗狗。2021年米可白帶著錢錢出席新北市舉辦的寵物活動，當時新北市長侯友宜親臨現場，侯友宜誤以為狗狗叫「米可白」，只見他笑容滿面地摸著錢錢的頭親切喊著：「米可白！米可白！」當下米可白哭笑不得急忙澄清：「牠不是米可白！我才是！」現場一陣爆笑，這段溫馨又搞笑的互動也成為網路經典迷因，笑聲中更留下錢錢可愛模樣的永恆記憶。

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