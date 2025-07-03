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諧星老公公廁外遇劈6女！佐佐木希不離婚：為了孩子

佐佐木希曾有想離婚的念頭。（翻攝自X）佐佐木希曾有想離婚的念頭。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本第一美女佐佐木希昨天（2日）上節目，罕見提及老公渡部建2020年爆出的外遇醜聞，坦言至今還沒原諒他，不離婚是考慮到孩子。

渡部建本來是事業如日中天的主持人，又娶了美女佐佐木希為妻，事業愛情兩得意，卻到處拈花惹草，一口氣劈腿6女，還在多功能廁所與人做愛，身敗名裂。怎料佐佐木希非但不離婚，反而決定攜手丈夫前行，2023年還生下二寶，實在讓人不解。

佐佐木希認為，渡部建是個好父親。（翻攝自X）佐佐木希認為，渡部建是個好父親。（翻攝自X）

佐佐木希認為，都是渡部建的錯。（翻攝自X）佐佐木希認為，都是渡部建的錯。（翻攝自X）

5年過後，佐佐木希昨天在節目上表示「完全都是他的錯」，現在還沒完全原諒丈夫，仍處於觀察期當中，夫妻倆在事發過後有聊過離婚，渡部建就是一直道歉，每天在家都是失魂落魄的樣子，而她為了1歲兒子，很努力維持家中的和諧。

佐佐木希分享與渡部建的行程表，渡部建負責接送孩子。（翻攝自X）佐佐木希分享與渡部建的行程表，渡部建負責接送孩子。（翻攝自X）

佐佐木希坦言，多次想著要離婚，媽媽則說「要不要離婚由希自己決定，不過孩子現在還小，要好好考慮喔。」佐佐木希認為，渡部建是個好爸爸，心想如果夫妻離婚，兒子會憎恨爸爸，她希望渡部建還是陪著孩子長大，由他本人向兒子說明自己做錯的事。

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