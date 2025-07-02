63歲周星馳罕見露臉 正面近照曝光「越老越帥」粉絲暴動

63歲周星馳（左）近日被中國網友巧遇並合照。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「周董」周杰倫上週完成香港演唱會後，除了驚喜拜訪香港天王郭富城的住處，隨後更與香港喜劇天王「星爺」周星馳相見，此次聚首也讓許多粉絲敲碗「周周合作」早日實現。無獨有偶，日前也有網友分享偶遇星爺的合照，讓許多粉絲都大讚他越老越有型，同時也讓如今年屆63歲的周星馳的面容及近況意外曝了光。

63歲周星馳縱橫影壇逾45年，出演過《唐伯虎點秋香》、《九品芝麻官》、《食神》、《少林足球》、《功夫》等多部經典之作，不過已轉往幕後發展多年，雖開設IG與粉絲們互動，不過大多以背影示人相當低調。最近完成電影《少林女足》拍攝後，周星馳日前被中國網友偶遇，他身穿白T恤、灰色外套，配戴帽子與太陽眼鏡，整體造型簡單樸實，依然散發不凡氣場，現況讓粉絲們全暴動盛讚「越老越有型！」

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周星馳（右）2月時與中國網紅合影意外露出正面。（翻攝自臉書）

此外，中國喜劇網紅真子與老亨今年2月也在臉書粉專曬出2張與周星馳的合照，以「武林高手」稱呼偶像並感慨寫下，「時間請慢點過。」周星馳當時戴著一頂卡其色棒球帽並搭配黑框眼鏡，身穿白色短袖上衣和一條黑色長褲，如今給人的感覺與電影中搞笑詼諧的他大相徑庭，顯見私下個性既正經又低調。

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