晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

免費抽韓國機票！幻藍小熊宣布新身分 超寵粉福利曝光

GENBLUE幻藍小熊代言運動飲料。（舒跑S提供）GENBLUE幻藍小熊代言運動飲料。（舒跑S提供）

〔記者陽昕翰、實習記者黃珮涵／台北報導〕台韓人氣女團「GENBLUE」幻藍小熊日前登上兒童新樂園「星動樂園」大型舞台，成為首組在園區開唱的韓流女團，不但帶來《COCOCO》、《ACT LIKE THAT》等韓國打歌舞台曲目，演出中還大玩水槍攻擊，讓全場粉絲濕身尖叫，氣氛嗨到最高點。

驚喜不只如此，團員在現場驚喜宣布，將與台灣飲料品牌聯名，推出首款「韓文實用LINE貼圖」，這款貼圖於昨（1）日起開放免費下載，讓粉絲和「小熊餅乾（粉絲名）」能天天陪伴彼此，看來實用又可愛，萌度爆表。

這組貼圖以日常韓語用語為主題，搭配幻藍小熊成員的表情包，從打招呼的「안녕（安妞）」、撒嬌用的「오빠（歐巴）」，到應援用的「화이팅（Fighting）」、還有網路迷因「괜찮아（肯掐拿）」，每一款都讓人忍不住想立刻貼一波。

GENBLUE幻藍小熊推出LINE的超萌貼圖。（舒跑S提供）GENBLUE幻藍小熊推出LINE的超萌貼圖。（舒跑S提供）

身為代言人的幻藍小熊超寵粉，配合廠商還加碼抽「首爾之旅」、「最新潮流耳罩耳機」、「GENBLUE幻藍小熊2025線下演唱會門票」等大禮，即日起購買相關系列商品，登錄發票就有機會前往韓國感受韓流文化。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中