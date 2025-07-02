免費抽韓國機票！幻藍小熊宣布新身分 超寵粉福利曝光

GENBLUE幻藍小熊代言運動飲料。（舒跑S提供）

〔記者陽昕翰、實習記者黃珮涵／台北報導〕台韓人氣女團「GENBLUE」幻藍小熊日前登上兒童新樂園「星動樂園」大型舞台，成為首組在園區開唱的韓流女團，不但帶來《COCOCO》、《ACT LIKE THAT》等韓國打歌舞台曲目，演出中還大玩水槍攻擊，讓全場粉絲濕身尖叫，氣氛嗨到最高點。

驚喜不只如此，團員在現場驚喜宣布，將與台灣飲料品牌聯名，推出首款「韓文實用LINE貼圖」，這款貼圖於昨（1）日起開放免費下載，讓粉絲和「小熊餅乾（粉絲名）」能天天陪伴彼此，看來實用又可愛，萌度爆表。

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這組貼圖以日常韓語用語為主題，搭配幻藍小熊成員的表情包，從打招呼的「안녕（安妞）」、撒嬌用的「오빠（歐巴）」，到應援用的「화이팅（Fighting）」、還有網路迷因「괜찮아（肯掐拿）」，每一款都讓人忍不住想立刻貼一波。

GENBLUE幻藍小熊推出LINE的超萌貼圖。（舒跑S提供）

身為代言人的幻藍小熊超寵粉，配合廠商還加碼抽「首爾之旅」、「最新潮流耳罩耳機」、「GENBLUE幻藍小熊2025線下演唱會門票」等大禮，即日起購買相關系列商品，登錄發票就有機會前往韓國感受韓流文化。

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