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啦啦隊有內鬼？筠熹遭爆黑料「4聲明反擊」火大怒噴爆料者

筠熹是樂天啦啦隊的「特級長」兼「副隊長」也是啦啦隊史上首次的雙職位女孩。（翻攝自IG）筠熹是樂天啦啦隊的「特級長」兼「副隊長」也是啦啦隊史上首次的雙職位女孩。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩筠熹擁有高人氣，今（2）日遭週刊爆料擔任團隊「特級副隊長」頭銜疑似不單純，筠熹則在社群上透露疑似隊內出現內鬼，引發外界討論。

筠熹被傳個性強勢，私下被稱「錢嫂」又愛計較等，對此筠熹則發出4點聲明強調，女孩私底下沒叫過她錢嫂，常說羨慕她體力怎麼總是用不完，也說自己什麽都能接受，是因為願意幫忙，吃虧也沒關係，「我不自私也不愛計較，買水買咖啡這種家常便飯我都沒跟女孩要錢，但大部分女孩都會主動給；我常常幫助女孩任何事，這個就連球迷粉絲都知道，有人需要幫忙我能幫我就會幫，我個性很直爽但不強勢，需要幫忙的地方不管是舞蹈或其他事我都會盡力幫，我一點也不自私也不斤斤計較。」

筠熹發限動反擊。（翻攝自IG）筠熹發限動反擊。（翻攝自IG）

而今她也被爆有交往對象，筠熹強調自己目前是單身，她曬出對話疑似指出隊內有內鬼抹黑，氣憤直呼：「爆料者你真的很可惡，不管你風向怎麽帶我們才是真正的受害者，請大家不要被帶風向變成加害者，不要再搞樂天女孩了。」

筠熹發限動反擊。（翻攝自IG）筠熹發限動反擊。（翻攝自IG）

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