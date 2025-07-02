晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

紀寶如昔大義滅親舉報救子 兒仍學不乖又再涉毒持刀傷人

紀寶如曾大義滅親舉報兒子吸毒、販毒。（資料照，記者王文麟攝）紀寶如曾大義滅親舉報兒子吸毒、販毒。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星紀寶如今（2日）痛心面對兒子余彥鋒再涉毒品並持刀傷人，引發社會譁然。其實早在2008年，當時21歲的余彥鋒就曾因吸毒、販毒，被紀寶如「大義滅親」舉報，最終判刑2年8個月。

當年紀寶如為了挽救兒子，選擇報警，警方還問她說「你確定嗎？這會留案底的」，也引來兒子不滿表示：「妳是我媽媽，為什麼妳忍心報警抓我？」母子關係因此破裂。後來她堅持每週探監，親自下廚、寫信鼓勵，並對外表示「我是為了救你」，兩人隔閡花了約6年才修復。出獄後，余彥鋒曾進入「台灣優質生命協會」擔任志工，接受餐飲訓練，外界一度認為他已走出陰影。

紀寶如過去舉報救子，讓兒子（圖）一度無法諒解。（資料照）紀寶如過去舉報救子，讓兒子（圖）一度無法諒解。（資料照）

沒想到事隔十多年，他近日因與妻子口角，竟持刀刺傷友人，警方到住處搜出安非他命與「喪屍菸彈」等毒品，震驚社會。紀寶如悲痛表示：「是我教子無方」一語道盡無奈

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中