紀寶如昔大義滅親舉報救子 兒仍學不乖又再涉毒持刀傷人

紀寶如曾大義滅親舉報兒子吸毒、販毒。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星紀寶如今（2日）痛心面對兒子余彥鋒再涉毒品並持刀傷人，引發社會譁然。其實早在2008年，當時21歲的余彥鋒就曾因吸毒、販毒，被紀寶如「大義滅親」舉報，最終判刑2年8個月。

當年紀寶如為了挽救兒子，選擇報警，警方還問她說「你確定嗎？這會留案底的」，也引來兒子不滿表示：「妳是我媽媽，為什麼妳忍心報警抓我？」母子關係因此破裂。後來她堅持每週探監，親自下廚、寫信鼓勵，並對外表示「我是為了救你」，兩人隔閡花了約6年才修復。出獄後，余彥鋒曾進入「台灣優質生命協會」擔任志工，接受餐飲訓練，外界一度認為他已走出陰影。

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紀寶如過去舉報救子，讓兒子（圖）一度無法諒解。（資料照）

沒想到事隔十多年，他近日因與妻子口角，竟持刀刺傷友人，警方到住處搜出安非他命與「喪屍菸彈」等毒品，震驚社會。紀寶如悲痛表示：「是我教子無方」一語道盡無奈。

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