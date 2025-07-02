晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

余彥鋒「涉毒傷人」紀寶如替兒道歉 粉絲暖喊：妳已盡力了

紀寶如（右）對次子余彥鋒的行為向社會大眾致歉。（翻攝自臉書）紀寶如（右）對次子余彥鋒的行為向社會大眾致歉。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深藝人紀寶如和余天的已故胞弟余龍育有3名兒子，其中38歲次子余彥鋒今（2日）再次爆出涉毒遭警方查獲引發社會譁然。同時，紀寶如也不得不為次子的行徑第二度道歉，這讓許多粉絲深感心疼，陸續給予鼓勵盼她繼續堅強。

余彥鋒上月與妻子爆發爭執時，持刀刺傷前來勸架的男性友人，警方獲報到場從他住處內搜出安非他命、喪屍菸彈等大量毒品，最終遭依毒品罪及傷害罪起訴。對此，紀寶如今發表聲明，心碎向社會第二度表達歉意，她懇請外界別因此次事件影響到台灣優質生命協會的公益事工，除了持續幫助社會上弱勢的長者及孩童，「我也會陪著兒子一起面對司法！」

事實上，紀寶如長時間投身於公益、關懷社會弱勢，卻屢屢因余彥鋒誤入歧途出面道歉，讓許多網友看了相當心疼，紛紛湧入送暖鼓勵，「我也是媽媽，真的難過到掉眼淚」、「阿姨真的很堅強，您已經盡力了」、「不需要再為別人的錯道歉」、「最心疼的是妳的無奈！」盼望紀寶如能持續保持堅強，繼續走下去。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中