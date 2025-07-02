余彥鋒「涉毒傷人」紀寶如替兒道歉 粉絲暖喊：妳已盡力了

紀寶如（右）對次子余彥鋒的行為向社會大眾致歉。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深藝人紀寶如和余天的已故胞弟余龍育有3名兒子，其中38歲次子余彥鋒今（2日）再次爆出涉毒，遭警方查獲引發社會譁然。同時，紀寶如也不得不為次子的行徑第二度道歉，這讓許多粉絲深感心疼，陸續給予鼓勵盼她繼續堅強。

余彥鋒上月與妻子爆發爭執時，持刀刺傷前來勸架的男性友人，警方獲報到場從他住處內搜出安非他命、喪屍菸彈等大量毒品，最終遭依毒品罪及傷害罪起訴。對此，紀寶如今發表聲明，心碎向社會第二度表達歉意，她懇請外界別因此次事件影響到台灣優質生命協會的公益事工，除了持續幫助社會上弱勢的長者及孩童，「我也會陪著兒子一起面對司法！」

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事實上，紀寶如長時間投身於公益、關懷社會弱勢，卻屢屢因余彥鋒誤入歧途出面道歉，讓許多網友看了相當心疼，紛紛湧入送暖鼓勵，「我也是媽媽，真的難過到掉眼淚」、「阿姨真的很堅強，您已經盡力了」、「不需要再為別人的錯道歉」、「最心疼的是妳的無奈！」盼望紀寶如能持續保持堅強，繼續走下去。

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