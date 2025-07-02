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娛樂 最新消息

TRASH抱回金曲獎「林頤原高喊鹿港人」 最強星爸也曝光了

彰化縣福興鄉農會總幹事林坤宏（圖左2）與妻子，以及樂團「TRASH」吉他手林頤原（圖右）、演戲的林哲熹（圖左），每年都會到鹿港龍山寺拜拜合照。（林坤宏提供）彰化縣福興鄉農會總幹事林坤宏（圖左2）與妻子，以及樂團「TRASH」吉他手林頤原（圖右）、演戲的林哲熹（圖左），每年都會到鹿港龍山寺拜拜合照。（林坤宏提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕樂團「TRASH」吉他手林頤原抱回金曲獎最佳樂團獎，上台高喊自己是「第一個拿到金曲獎的鹿港人」，而林頤原的父親林坤宏是彰化縣福興鄉農會總幹事，全力支持大兒子林頤原玩樂團，小兒子林哲熹拍戲當演員，被地方稱為「最強星爸」！

林坤宏表示，他與老婆都很尊重一對兒子的興趣，無論是念書或是就業，他都跟孩子說「人生最大的幸福，就是做自己有興趣的事」。因此，頤原喜歡樂器，從小就去上朱宗慶打擊教室，哲熹喜歡畫畫，就念東南國中、台中一中美術班，兄弟倆也分別就讀北藝大與台藝大戲劇系。

彰化縣福興鄉農會總幹事林坤宏（圖右2）與妻子，以及樂團「TRASH」吉他手林頤原（圖左）、演戲的林哲熹（圖右），每年都會到鹿港龍山寺拜拜合照。（林坤宏提供）彰化縣福興鄉農會總幹事林坤宏（圖右2）與妻子，以及樂團「TRASH」吉他手林頤原（圖左）、演戲的林哲熹（圖右），每年都會到鹿港龍山寺拜拜合照。（林坤宏提供）

林坤宏說，他本身就是台藝大廣播電視畢業，自己沒有走入影藝圈，反而是一對兒子雙雙進入音樂圈與戲劇圈。頤原念大學組團「隱藏人物」，後來因為兵役關係而解散，頤原因為太瘦不必當兵，因緣際會加入TRASH，團員彼此的感情都很好，所拿的酬勞都完全均分，才能一路走過多年的歲月，金曲獎歷經3度槓龜後，終於在第4次入圍拿獎！而哲熹則是曾以《我們與惡的距離》入圍金鐘獎男配角獎。

彰化縣福興鄉農會總幹事林坤宏（圖左2）與妻子，以及樂團「TRASH」吉他手林頤原（圖右）、演戲的林哲熹（圖左），每年都會到鹿港龍山寺拜拜合照。（林坤宏提供）彰化縣福興鄉農會總幹事林坤宏（圖左2）與妻子，以及樂團「TRASH」吉他手林頤原（圖右）、演戲的林哲熹（圖左），每年都會到鹿港龍山寺拜拜合照。（林坤宏提供）

林坤宏強調，兒子為了理想與興趣踏入影藝圈，他跟老婆都是百分百的支持，起初知名度較低的時候，確實很辛苦，所有的要求都必須使命必達。但他更感到欣慰的是，兩個兒子都以身為鹿港人為榮，因為小學都在鹿港念書，頤原還有許多鹿港兒時玩伴，每次回到鹿港必吃鹿港小吃，才會在金曲獎獲獎上台致詞時強調自己是鹿港人！

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