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伊能靜嫩尪糗了 復胖變這樣「肚子圓滾滾」全被拍

伊能靜、秦昊牽手同遊美術館。（翻攝自小紅書）伊能靜、秦昊牽手同遊美術館。（翻攝自小紅書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕伊能靜2015年嫁給小10歲的中國演員秦昊，婚後生了女兒米粒，今年正好是結婚十週年，雖然兩人屢被亂爆婚變，甚至被瘋傳有第三者介入，但伊能靜都以行動證明兩人的感情建立在彼此信任的基礎上，日前，伊能靜更曬出一家三口的巴黎度假照，甜蜜指數破表，夫妻倆還穿著粉色情侶裝去逛奧塞美術館，途中被網友巧遇，不過網友也打趣秦昊又復胖了。

伊能靜、秦昊牽手同遊美術館。（翻攝自小紅書）伊能靜、秦昊牽手同遊美術館。（翻攝自小紅書）

當天伊能靜穿著粉紅色長裙，57歲的她仍洋溢著少女氣息，秦昊也穿著粉紅色POLＯ衫，不過或許是材質、剪裁問題，肚子看來圓滾滾的，瞬間「秦昊又胖回去了」上了熱搜，網友打趣：「胖成龔彪了。」不過過去秦昊就曾為了戲吃肥而又暴瘦，當時還分享減重的方法，網友也猜測：「昊哥這是在為新戲做準備嗎？」、「看來秦昊減肥法不能用了，會反彈。」、「肚子是大了點，腿還是細的」。

伊能靜、秦昊牽手同遊美術館。（翻攝自小紅書）伊能靜、秦昊牽手同遊美術館。（翻攝自小紅書）

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