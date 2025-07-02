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娛樂 最新消息

紀寶如人生如戲！夫葬身火窟、大兒躁鬱症、二兒再次涉毒被逮

紀寶如的次子余彥鋒再度涉毒被警方逮捕。（資料照，記者潘少棠攝）紀寶如的次子余彥鋒再度涉毒被警方逮捕。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕資深女星紀寶如的次子余彥鋒再度涉毒被警方逮捕，她特別對事件風波中每一位受到影響的人和社會大眾致歉，身為母親，又是虔誠的基督教徒，紀寶如說：「我相信上帝一定可以改變彥鋒，我現在更要剛強壯膽，只是讓大家失望了。」言談之間流露出為人母的剛強與無奈。

紀寶如的人生充滿艱難與考驗，她19歲跟余天的弟弟余龍私奔結婚，從此退出演藝圈跟老公一起當經紀人、包秀、開餐廳、玩股票，曾經賺進上億元，不過投資失利慘賠，最後負債幾千萬。她和余龍生了余彥璋、余彥鋒、余彥廷3個兒子，余龍後來外遇，她傷心欲絕堅持離婚，失志的余龍挽留她不成，竟在神話KTV的一場大火中喪生，成了她一生遺憾。

為了扶養3個兒子，紀寶如曾去酒店上班，天天酗酒，還割腕、跳樓輕生，身心滿是創傷，也影響到孩子，造成大兒子余彥璋躁鬰症，二兒子余彥鋒吸毒。15年前她大義滅親舉報兒子余彥鋒吸毒，把兒子送進監獄，讓余彥鋒非常不諒解。紀寶如說那時候每週去看兒子的心痛，是她人生難以言喻的煎熬，母子兩個人後來花了6年的時間才和解，她波折的人生故事也被三立拍成《珍珠人生》電視劇。

紀寶如艱難、考驗不斷的人生後來靠著宗教信仰才得到救贖，在加入台灣優質生命協會之後，又讓她從付出中找到了生命的價值，這10幾年她全心投入台灣優質生命協會做公益，人生好不容易找到平安喜樂，沒想到年近40歲的兒子余彥鋒又再度涉毒被警方逮捕，讓身為母親的紀寶如只能以聖經中的「你當剛強壯膽」勇敢面對，以沒有教養好兒子向社會大眾致歉，也陪兒子一起面對司法。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

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