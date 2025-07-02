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李國毅演京劇旦角苦練8個月 被拱挑戰「金鐘戲后」回應了

李國毅擔任傳藝金曲獎的宣傳大使。（三立提供）李國毅擔任傳藝金曲獎的宣傳大使。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第36屆傳藝金曲獎將於8月23日在臺灣戲曲中心隆重登場，今（2）日文化部所屬國立傳統藝術中心舉行入圍名單公布記者會。今年傳藝金曲獎的宣傳大使由曾在戲劇作品《商魂》中挑戰演出京劇演員、並以此入圍金鐘獎的實力派演員李國毅擔綱。

總導演郎祖筠跟策展人郎祖明說明，「代」是台前台後、臺上臺下一起打拚的成果，每一次「換景」，不只是舞台的轉換，更是時代、人心與角色的變化。文化部政務次長李靜慧也揭曉特別獎得主陳茂萱及林吳素霞，表達對傳統藝術的高度肯定與支持。

李國毅在記者會上表示，傳統藝術的呈現是台前與幕後共同努力的結晶，坦言自己對表演要求甚高，當時為了詮釋好《商魂》中的角色，足足花了8個月密集訓練才敢「粉墨登場」。李國毅特別感謝國光劇團的劉珈后老師與其夫婿的指導，讓他有機會深入傳統藝術，也親眼見證老師們對文化傳承的執著與熱情。他感慨地說「每一個眼神、每一個身段，都是一輩子的功夫。」

第36屆傳藝金曲獎頒獎典禮於8月23日舉行，（左起）宣傳大使李國毅、音樂類召集人潘皇龍、國立傳統藝術中心主任陳悅宜、文化部政務次長李靜慧、總導演郎祖筠、戲曲類暨總召集人李國俊。（三立提供）第36屆傳藝金曲獎頒獎典禮於8月23日舉行，（左起）宣傳大使李國毅、音樂類召集人潘皇龍、國立傳統藝術中心主任陳悅宜、文化部政務次長李靜慧、總導演郎祖筠、戲曲類暨總召集人李國俊。（三立提供）

談到未來是否有意再挑戰傳藝類型角色，李國毅坦言經過上一次的磨練，不僅更有自信，也更能包容各種角色挑戰，唯一的前提是「要有足夠時間練習」。他笑說，當年為了飾演旦角，光是練習柔軟身段就讓他快要崩潰。媒體好奇他是否有機會像陳亞蘭一樣，憑藉反串角色獲得金鐘肯定，李國毅笑稱：「那可能要十年功夫吧，我現在還只是學到皮毛而已。」

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