沈玉琳《分手擂台》回歸？合作陳漢典「改編真實故事」為公益重現經典

《不分手擂台》陳漢典（右）主持，沈玉琳喊出百萬點擊。（愛滋感染者權益促進會提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕綜藝節目《分手擂台》2006年首播後大受歡迎，停播後仍有不少觀眾希望節目復活，年初吵得沸沸揚揚，原製作人沈玉琳與主持人陳漢典夢幻連動，合作一部名為《不分手擂台》單集影片，於7月2日台灣U=UDay這一天正式上線。取材自HIV感染者的真實分手故事，戲劇張力十足、完全不失當時的分手擂台魅力。已經擔任U=U衛教大使第3年的沈玉琳說：「我現在堪稱愛滋U默大師，跟一堆臭直男吃飯也會跟他們上課，HIV感染可以吃藥控制，測不到病毒就不具傳染力！」

沈玉琳為HIV公益發聲。（愛滋感染者權益促進會提供）

《不分手擂台》改編自真實故事，有《分手擂台》觀眾愛看的情侶衝突戲碼，女方是HIV感染者，論及婚嫁時遭到男方媽媽極力反對，即使拿出報告證明已經透過治療達到不具傳染力的狀態（U=U），卻被指控是謊言。

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沈玉琳說：「當初剛錄《分手擂台》的故事都是改編真人真事，添加戲劇性加以呈現，但這次《不分手擂台》真實故事的張力很夠，不用加料就很精彩，但也可以知道民眾對HIV感染者的誤解有多深。」錄完後沈玉琳非常滿意，有信心地說：「我的製作靈感很準，一拍完，我就知道這支影片會大中，百萬點擊不是夢啦。」

陳漢典（左二）主持《不分手擂台》，改編真實事件劇情高潮起伏。（愛滋感染者權益促進會提供）

本片的另一個看頭是堪稱圈內模仿一哥的陳漢典，得知沈玉琳也會演出，加上是公益性質，排除萬難硬僑出時間拍攝，他說：「我是《分手擂台》的忠實粉絲，加上有玉琳哥加持，又是我最愛的模仿工作，全部加在一起，這活動太棒了，一定要接。」拍攝完畢後，陳漢典也開心地說：「這是我近期最好玩，也最有意義的一個合作。」坦言自己從來不瞭解愛滋，沒聽過U=U，但現在台詞倒背如流，汗顏自己在江湖走跳居然不知道HIV感染已經可以透過治療達到不具傳染力了。

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