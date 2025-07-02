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小S現身二女兒畫展 陶晶瑩主動逗她：盼多笑一笑

陶晶瑩在《桃色新聞》中透露小S的現況。（翻攝自YouTube）陶晶瑩在《桃色新聞》中透露小S的現況。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小S」徐熙娣今年2月經歷姊姊「大S」徐熙媛離世後，演藝工作全面暫停近4個月未公開露面，近日為二女兒「Lily」許韶恩的個人藝術展《Prey of Prey》親自到場協助，化身接待與導覽人員，吸引許多演藝圈好友支持參觀。對此，陶晶瑩也在節目《陶色新聞》中透露，小S目前的狀態很好，並分享自己在畫展現場與她互動的細節。

陶晶瑩在節目中談到，為了讓小S放鬆心情，還特別拿出近期爆紅的跨欄選手羅賓森（Chris Robinson）意外走光的影片給小S看，希望能讓小S多笑一笑。陶晶瑩表示，或許小S沒有追蹤到這些有趣話題，因此自己主動分享盼緩和她的情緒，同時現場也與「S媽」黃春梅閒聊，感受到小S仍展現出溫暖活力。

從畫展流出的合照中可見，小S與陶晶瑩皆身穿白色上衣，兩人面帶燦爛笑容，氣氛愉快融洽；陶晶瑩還當面誇讚Lily不僅漂亮，畫作也相當具有特色與深度。此次藝術展不僅展現Lily的繪畫才華，也成為小S重返大眾面前的重要時刻，讓不少粉絲紛紛留言，祝福她能早日從悲傷中走出，恢復以往活力。

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