晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃韻玲現身加拿大最大同志活動 驚遇44度熱浪秒濕身被拍

第七屆《愛之日常音樂節》再登「Pride Toronto」。（愛之日常音樂節提供）第七屆《愛之日常音樂節》再登「Pride Toronto」。（愛之日常音樂節提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕第七屆《愛之日常音樂節》再度受邀登上加拿大最大同志活動「Pride Toronto」，吸引破3萬人次到場，活動當日高溫飆到攝氏44度，熱浪襲人但無礙現場氣氛沸騰。創辦人郭蘅祈感性表示：「只要一首歌的時間，就全身濕透，但我們每一場都唱得太值得！」

魏如萱連拿2座歌后獎。（愛之日常音樂節提供）魏如萱連拿2座歌后獎。（愛之日常音樂節提供）

魏如萱今年遠赴多倫多前，剛好飛行途中榮獲《2025 hito流行音樂獎》「最佳女歌手」，彩排時收到郭蘅祈獻花祝賀，成為現場感動一幕；返台後馬不停蹄直奔「金曲36」，並順利抱回「最佳華語女歌手」大獎，二度封后讓郭蘅祈大讚：「愛之日常每一屆都請來金字級佼佼者，來的歌手不只有愛，還超容易得獎！」

戴愛玲喜收翻糖蛋糕。（愛之日常音樂節提供）戴愛玲喜收翻糖蛋糕。（愛之日常音樂節提供）

6月22日恰逢鐵肺女聲戴愛玲生日，她於當晚登台演出，演唱經典代表作〈對的人〉後，主辦團隊立刻推出一座「新郎新娘翻糖蛋糕」，象徵公主即將遇見對的人、走向紅毯另一端，台下粉絲直呼：「快讓我們喝喜酒啦！」不只如此，表演中她翻唱Lady Gaga代表作〈Shallow〉，台下尖叫聲不絕於耳，熱度完全蓋過當天高溫，成為活動最大轟動橋段之一。

郭蘅祈與萬芳這次不只飛越時區，更挑戰音樂兩極表演行程。6月20日，兩人先在多倫多參與《BUDI SOUND（菩提音）》心靈演唱會，隔天立即切換身分，在同志月音樂節全情投入流行舞台演出，郭蘅祈打趣說：「前一天出世，隔一天入世！」兩種能量完美融合，台下掌聲不斷。

第七屆《愛之日常音樂節》再登「Pride Toronto」。（愛之日常音樂節提供）第七屆《愛之日常音樂節》再登「Pride Toronto」。（愛之日常音樂節提供）

北流董事長黃韻玲與兒子Arthur組隊「阿玲娘」，則在台上遇到一位特地從紐約飛來的年輕男粉絲，自稱是她的超級歌迷，開口就說自己聽前奏就能猜出歌名。黃韻玲立刻坐上鍵盤輪番彈奏歷年歌曲，沒想到這位粉絲「百發百中」，甚至連〈藍色啤酒海〉專輯裡的非主打曲〈紫貝殼〉也一秒答出，讓黃韻玲笑說不可思議，當場封他是「華語樂壇活字典」。

柯智棠則以英文創作作品收服多倫多觀眾，還與媽媽相約在加拿大碰面，被網友大讚是「最潮孝子」。延續多倫多前導的熱度，第七屆《愛之日常音樂節》也同步宣布台灣場即將登場，將於今年11月15日進駐台中圓滿戶外劇場，特別與環保倡議品牌「無肉市集 No Meat」合作，結合音樂與永續理念，打造一場彩虹與綠意共舞的友善烏托邦。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中