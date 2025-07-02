黃韻玲現身加拿大最大同志活動 驚遇44度熱浪秒濕身被拍

第七屆《愛之日常音樂節》再登「Pride Toronto」。（愛之日常音樂節提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕第七屆《愛之日常音樂節》再度受邀登上加拿大最大同志活動「Pride Toronto」，吸引破3萬人次到場，活動當日高溫飆到攝氏44度，熱浪襲人但無礙現場氣氛沸騰。創辦人郭蘅祈感性表示：「只要一首歌的時間，就全身濕透，但我們每一場都唱得太值得！」

魏如萱連拿2座歌后獎。（愛之日常音樂節提供）

魏如萱今年遠赴多倫多前，剛好飛行途中榮獲《2025 hito流行音樂獎》「最佳女歌手」，彩排時收到郭蘅祈獻花祝賀，成為現場感動一幕；返台後馬不停蹄直奔「金曲36」，並順利抱回「最佳華語女歌手」大獎，二度封后讓郭蘅祈大讚：「愛之日常每一屆都請來金字級佼佼者，來的歌手不只有愛，還超容易得獎！」

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戴愛玲喜收翻糖蛋糕。（愛之日常音樂節提供）

6月22日恰逢鐵肺女聲戴愛玲生日，她於當晚登台演出，演唱經典代表作〈對的人〉後，主辦團隊立刻推出一座「新郎新娘翻糖蛋糕」，象徵公主即將遇見對的人、走向紅毯另一端，台下粉絲直呼：「快讓我們喝喜酒啦！」不只如此，表演中她翻唱Lady Gaga代表作〈Shallow〉，台下尖叫聲不絕於耳，熱度完全蓋過當天高溫，成為活動最大轟動橋段之一。

郭蘅祈與萬芳這次不只飛越時區，更挑戰音樂兩極表演行程。6月20日，兩人先在多倫多參與《BUDI SOUND（菩提音）》心靈演唱會，隔天立即切換身分，在同志月音樂節全情投入流行舞台演出，郭蘅祈打趣說：「前一天出世，隔一天入世！」兩種能量完美融合，台下掌聲不斷。

第七屆《愛之日常音樂節》再登「Pride Toronto」。（愛之日常音樂節提供）

北流董事長黃韻玲與兒子Arthur組隊「阿玲娘」，則在台上遇到一位特地從紐約飛來的年輕男粉絲，自稱是她的超級歌迷，開口就說自己聽前奏就能猜出歌名。黃韻玲立刻坐上鍵盤輪番彈奏歷年歌曲，沒想到這位粉絲「百發百中」，甚至連〈藍色啤酒海〉專輯裡的非主打曲〈紫貝殼〉也一秒答出，讓黃韻玲笑說不可思議，當場封他是「華語樂壇活字典」。

柯智棠則以英文創作作品收服多倫多觀眾，還與媽媽相約在加拿大碰面，被網友大讚是「最潮孝子」。延續多倫多前導的熱度，第七屆《愛之日常音樂節》也同步宣布台灣場即將登場，將於今年11月15日進駐台中圓滿戶外劇場，特別與環保倡議品牌「無肉市集 No Meat」合作，結合音樂與永續理念，打造一場彩虹與綠意共舞的友善烏托邦。

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