黃宣揭桂綸鎂「脫線」私下面 舒華曝怕水原因：想克服它

左起黃宣 葉舒華 桂綸鎂 陳柏霖出席《出去一下What A Trip》節目記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎、實習記者鄭毓昕／台北報導〕桂綸鎂、葉舒華今（2）日以嘉賓身分出席陳柏霖、黃宣主持的大型旅行尋寶綜藝節目《出去一下What A Trip》節目記者會，黃宣提到，當時要見桂綸鎂時相當緊張，不過也說對方很暖心，還爆料女神有「脫線」的一面。

記者會上，眾人提到節目早在2年前就已經拍完，如今才要推出，陳柏霖說是因為黃宣實在話太多、非常難剪，不過桂綸鎂則說，有看到黃宣安靜沉穩的一面，秒被陳柏霖吐嘈：「那是因為面對妳！」黃宣說，面對桂綸鎂時會不由自主產生敬畏之心，不過認識對方後覺得桂綸鎂是很棒、很有愛的人，「很榮幸可以跟教材等級的人合作」。

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出席《出去一下What A Trip》節目記者會。（記者潘少棠攝）

黃宣還提到桂綸鎂錄製節目過程，再採奇異果時一直忽略到關卡需要的硬幣，「其實就在她面前，但她完全沒有看到，覺得她蠻搞笑的，有特殊的喜感。」至於舒華，黃宣則說她是奇女子，一直很想認識對方，這次相處下來也覺得舒華很厲害，任何挑戰都願意嘗試。

舒華這次在節目中挑戰不少極限運動，被問到會不會怕曬黑？她笑回本來會擔心，但目前是沒有這個狀況，之前曾被曬傷過馬上就脫皮，笑說很快就「煥然一新」，她也分享這次最喜歡的體驗是跳傘，也說自己幾乎沒有過多思索就上陣，認為要趁年輕有幹勁時多去嘗試，被問到有沒有害怕的事物？她則笑說是「蛀牙」，因為曾經蛀牙被拔牙過；她接下來最想挑戰的是潛水，「小時候有溺水，有恐慌症，會想要克服它。」

實境綜藝《出去一下What A Trip》將於7月20日全球首播，每週日晚間九點於公視播出，由陳柏霖與黃宣主持，每集與不同來賓葉舒華、桂綸鎂、許光漢等，展開一場橫跨紐西蘭南北島、深入50個絕美景點的冒險旅程。

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