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福原愛的Labubu很不一樣 網得知1真相平衡了

福原愛也喜歡可愛的東西。（翻攝自微博）福原愛也喜歡可愛的東西。（翻攝自微博）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Labubu受到歡迎，不少藝人也是粉絲，聯邦銀行推出的Labubu限量版卡面Visa卡也同樣很搶手，福原愛今（2日）也有驚喜，雖然自己也搶不到Labubu，但看到Labubu造型蛋糕，她可樂壞了。

福原愛收到可愛的Labubu造型蛋糕捲，非常開心。（翻攝自微博）福原愛收到可愛的Labubu造型蛋糕捲，非常開心。（翻攝自微博）

福原愛今分享照片並談到：「我說買不到拉布布，結果今天中午給我一個大驚喜。」原來她去餐廳，主廚為她準備了Labubu造型蛋糕捲，她開心說太好吃、太感動了！「謝謝廚師，和給我安排的Angel！」網友看到福原愛分享Labubu蛋糕捲，直誇好可愛，另有網友留言說：「福原愛也買不到Labubu，我心裡平衡了。」

事實上不少女藝人都很喜歡Labubu，包括BLACKPINK成員Lisa，以及舒淇、謝金燕等，都曾在社群分享和Labubu的合照，造型款式各有不同，福原愛則是搶不到公仔，卻從兩個可愛的Labubu蛋糕捲得到安慰。

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