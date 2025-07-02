陳大天閃兵遭換角 蔡昌憲曝劇團「1安排」火速補位

蔡昌憲今擔任伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」公益大使。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕蔡昌憲今擔任伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」公益大使，被問及之前合作舞台劇《三個傻瓜》的陳大天因「閃兵案」突遭調查被換角。蔡昌憲坦言，當時情況相當緊急，陳大天也有向劇組道歉，他說：「我就跟他說，先好好整理自己的情緒，該處理的事情好好處理，我們這邊會把演出做好。」

蔡昌憲（左起）、竺定誼、楊奇煜、聶雲和陳大天合作音樂劇《三個傻瓜》，戲裡又唱又跳。 （果陀劇場提供）

由於事件來得突然，劇團也立刻啟動備案。蔡昌憲透露，劇團原本就安排了代排人員，平時也有一同參與排練，因此在換角時能迅速補位，「南下演出的時候，我們還有幾次跟大天一起排過，所以銜接上沒有太大問題。」

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談起兵役，當他被問到「有當兵嗎？」，立刻大聲回應：「有啊！」他指出當年主持《超級紅人榜》時，還特別推出「昌憲告別當兵特集」，甚至直播剃頭過程，自豪當集收視創下節目新高。

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