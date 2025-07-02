晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

碧昂絲老媽許願來台灣 「地表最強人脈王」米蘭捕捉村上隆被拍

馬天佑參加米蘭時裝周與村上隆相見歡。（Fame Glory提供）馬天佑參加米蘭時裝周與村上隆相見歡。（Fame Glory提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港歌手馬天佑趁著唱片宣傳空檔，飛往義大利米蘭參加2026春夏時尚周活動，期間巧遇日本知名藝術家村上隆，還與自己偶像碧昂絲的母親Tina Knowles相見歡，展現驚人的跨界人脈。

把碧昂絲當作畢生偶像的馬天佑，原本計畫前往巴黎觀賞女神的演唱會，卻因行程與時尚周撞期而作罷。沒想到竟在伸展台後台遇到碧昂絲的媽媽，讓他興奮直呼：「真的太幸運！也許是上天聽到我想見偶像的心聲，轉個彎讓我見到碧昂絲的媽媽！」

馬天佑參加米蘭時裝周與碧昂絲的媽媽Tina Knowles合影。（Fame Glory提供）馬天佑參加米蘭時裝周與碧昂絲的媽媽Tina Knowles合影。（Fame Glory提供）

馬天佑當下就像個小粉絲般激動，不斷找話題和對方聊天。Tina Knowles也親切回應他，並表示有機會希望能來台灣旅遊，馬天佑更馬上自告奮勇：「我可以當陪同導遊！」

除了國際時尚人脈，馬天佑的粵語新歌《我們什麼都不是》也掀起全球翻唱風潮，吸引世界各地時尚圈KOL開金嗓助陣，人氣持續飆升。

行程滿檔的馬天佑笑稱自己是「時間管理大師」，不忘分享秘訣：「化繁為簡，把每天該做的重點一早列好，然後交辦出去，遇到問題就快速回覆。」至於是否沒有時間休息？他則強調：「我有規定自己每天工作時間不能超過十個小時，內心也要有一個打卡下班的概念，下班後就完全放掉工作，腦子才能真正休息。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中