碧昂絲老媽許願來台灣 「地表最強人脈王」米蘭捕捉村上隆被拍

馬天佑參加米蘭時裝周與村上隆相見歡。（Fame Glory提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港歌手馬天佑趁著唱片宣傳空檔，飛往義大利米蘭參加2026春夏時尚周活動，期間巧遇日本知名藝術家村上隆，還與自己偶像碧昂絲的母親Tina Knowles相見歡，展現驚人的跨界人脈。

把碧昂絲當作畢生偶像的馬天佑，原本計畫前往巴黎觀賞女神的演唱會，卻因行程與時尚周撞期而作罷。沒想到竟在伸展台後台遇到碧昂絲的媽媽，讓他興奮直呼：「真的太幸運！也許是上天聽到我想見偶像的心聲，轉個彎讓我見到碧昂絲的媽媽！」

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馬天佑參加米蘭時裝周與碧昂絲的媽媽Tina Knowles合影。（Fame Glory提供）

馬天佑當下就像個小粉絲般激動，不斷找話題和對方聊天。Tina Knowles也親切回應他，並表示有機會希望能來台灣旅遊，馬天佑更馬上自告奮勇：「我可以當陪同導遊！」

除了國際時尚人脈，馬天佑的粵語新歌《我們什麼都不是》也掀起全球翻唱風潮，吸引世界各地時尚圈KOL開金嗓助陣，人氣持續飆升。

行程滿檔的馬天佑笑稱自己是「時間管理大師」，不忘分享秘訣：「化繁為簡，把每天該做的重點一早列好，然後交辦出去，遇到問題就快速回覆。」至於是否沒有時間休息？他則強調：「我有規定自己每天工作時間不能超過十個小時，內心也要有一個打卡下班的概念，下班後就完全放掉工作，腦子才能真正休息。」

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