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娛樂 最新消息

《我所看見的未來》預言7/5大災難 他揪破綻：神棍屬性暴露無遺

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）1999年出版漫畫《我所看見的未來》，曾精準預言2011年日本311大地震，書中也提到，今年7月5日將有大災難，就連台灣和香港都會受影響，引起恐慌。對此，YTR「冷水TV・日本生活與日本文化」質疑其可信度，並撂話要戳穿預言家的偽裝

中國YTR「冷水TV・日本生活與日本文化」拍片揪出漫畫預言破綻。（翻攝自YT）中國YTR「冷水TV・日本生活與日本文化」拍片揪出漫畫預言破綻。（翻攝自YT）

在日本生活的中國YTR「冷水TV・日本生活與日本文化」近日拍攝影片指出，這本漫畫最初於1999年出版，內容收錄的預言不少是已經發生過的事，像是1995年阪神大地震、1997年黛安娜王妃之死，難以證明龍樹諒真的有預知能力。

此外，他點出漫畫封面中間的插畫，代表預言「富士山噴發」，然而，距離出版時間已經過了26年，卻仍毫無動靜，對此，作者在2021年表示，「富士山象徵的是世界級恐慌或疾病」，試圖自圓其說，把COVID-19納入解釋，讓YTR覺得過於牽強，忍不住嘲諷：「這像話嗎？」

《我所看見的未來》封面預言「富士山噴發」卻仍毫無動靜。（翻攝自X）《我所看見的未來》封面預言「富士山噴發」卻仍毫無動靜。（翻攝自X）

值得注意的是，《我所看見的未來》唯一命中的日本311大地震，也被YTR認為是靠矇的，他表示，閱讀完龍樹諒所寫的心路歷程，只覺得「神棍屬性暴露無遺」。他也坦言，對作者沒有好感。

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