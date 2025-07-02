晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

攸關生命的選擇！ 告五人曝人生重大決定

〔記者陽昕翰／台北報導〕告五人公開創作專輯《我們就像那些要命的傻瓜》的概念前導片和專輯主視覺，為帶給歌迷不同凡響的視覺饗宴，這次他們與知名視覺藝術家Miss Bean夢幻聯動，展現告五人在音樂創作上的無限可能。新專輯主視覺設計了變形的黑白格之路，充滿自由、出其不意的向四方延伸，把每一步的選擇都褪去框架，如同傻瓜一樣探索世界。

告五人專輯主視覺由駐日香港攝影藝術家Miss Bean（右二）操刀。（相信音樂提供）告五人專輯主視覺由駐日香港攝影藝術家Miss Bean（右二）操刀。（相信音樂提供）

聊到「選擇」，告五人分享至今做過最重大、攸關生命的選擇，「沒有這個決定，就沒有現在的告五人。」追溯到告五人的源頭，就是2017年雲安找來犬青、哲謙一起組團，雲安說：「組團其實這件事情是很順其自然的，我選擇過很多次，每一次都用盡全力去相處、磨合，最後就是我們變成『天生一對』。」犬青補充表示：「過去面對選擇總是對或錯，但進到這個圈子之後，剛好就像這張專輯要傳達的，沒有所謂的好選擇或壞選擇，只是不同的路，看你要走哪一條而已。」

《我們就像那些要命的傻瓜》專輯平面攝影，邀請曾為YOASOBI、廣瀨鈴、三吉彩花拍攝的駐日香港攝影藝術家Miss Bean操刀，她以擅長的燈光陰影變化，以及夢幻又強烈的鏡頭語言，捕捉告五人音樂中獨特的異想世界。拍攝現場才進行到第一組照片，就讓告五人驚呼連連：「這燈光設計和色彩搭配太強了！完全超乎我們的想像，這麼繽紛的顏色是我們以前沒有嘗試過的，再融合Miss Bean的美學真的很棒，拍攝過程都很順利。」犬青充滿期待地說：「這張專輯我們跨出去挑戰許多先前不敢做的事情，對我們來說很新鮮，可以互相交流彼此喜歡的東西，不單單只是音樂。」

Z世代天團告五人狂奔進入異想世界，以出其不意、向四方變形延伸的黑白格，喻意踩出傻瓜精神的夢想之路。（相信音樂提供）Z世代天團告五人狂奔進入異想世界，以出其不意、向四方變形延伸的黑白格，喻意踩出傻瓜精神的夢想之路。（相信音樂提供）

哲謙分享：「拍攝現場攝影師Miss Bean花了很多心力在對黑白格子的間距和角度，她很細心地對齊每一條線，最後成品讓我們超驚艷。」專輯封面的拍攝過程中，Miss Bean不斷鼓勵三人隨性擺動，盡情玩樂、或坐或站、甚至全速奔跑，在不被黑與白侷限的選擇之路上，隨著一張張照片，告五人也一步一步把「傻瓜」的輪廓慢慢踩出來。雲安則說：「這條路很有趣，雖然可能會有點危險，但這就是我們走過的路，我們想把經歷過的這些，透過音樂、透過視覺，好好的完整呈現給大家。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中