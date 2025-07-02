攸關生命的選擇！ 告五人曝人生重大決定

〔記者陽昕翰／台北報導〕告五人公開創作專輯《我們就像那些要命的傻瓜》的概念前導片和專輯主視覺，為帶給歌迷不同凡響的視覺饗宴，這次他們與知名視覺藝術家Miss Bean夢幻聯動，展現告五人在音樂創作上的無限可能。新專輯主視覺設計了變形的黑白格之路，充滿自由、出其不意的向四方延伸，把每一步的選擇都褪去框架，如同傻瓜一樣探索世界。

告五人專輯主視覺由駐日香港攝影藝術家Miss Bean（右二）操刀。（相信音樂提供）

聊到「選擇」，告五人分享至今做過最重大、攸關生命的選擇，「沒有這個決定，就沒有現在的告五人。」追溯到告五人的源頭，就是2017年雲安找來犬青、哲謙一起組團，雲安說：「組團其實這件事情是很順其自然的，我選擇過很多次，每一次都用盡全力去相處、磨合，最後就是我們變成『天生一對』。」犬青補充表示：「過去面對選擇總是對或錯，但進到這個圈子之後，剛好就像這張專輯要傳達的，沒有所謂的好選擇或壞選擇，只是不同的路，看你要走哪一條而已。」

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《我們就像那些要命的傻瓜》專輯平面攝影，邀請曾為YOASOBI、廣瀨鈴、三吉彩花拍攝的駐日香港攝影藝術家Miss Bean操刀，她以擅長的燈光陰影變化，以及夢幻又強烈的鏡頭語言，捕捉告五人音樂中獨特的異想世界。拍攝現場才進行到第一組照片，就讓告五人驚呼連連：「這燈光設計和色彩搭配太強了！完全超乎我們的想像，這麼繽紛的顏色是我們以前沒有嘗試過的，再融合Miss Bean的美學真的很棒，拍攝過程都很順利。」犬青充滿期待地說：「這張專輯我們跨出去挑戰許多先前不敢做的事情，對我們來說很新鮮，可以互相交流彼此喜歡的東西，不單單只是音樂。」

Z世代天團告五人狂奔進入異想世界，以出其不意、向四方變形延伸的黑白格，喻意踩出傻瓜精神的夢想之路。（相信音樂提供）

哲謙分享：「拍攝現場攝影師Miss Bean花了很多心力在對黑白格子的間距和角度，她很細心地對齊每一條線，最後成品讓我們超驚艷。」專輯封面的拍攝過程中，Miss Bean不斷鼓勵三人隨性擺動，盡情玩樂、或坐或站、甚至全速奔跑，在不被黑與白侷限的選擇之路上，隨著一張張照片，告五人也一步一步把「傻瓜」的輪廓慢慢踩出來。雲安則說：「這條路很有趣，雖然可能會有點危險，但這就是我們走過的路，我們想把經歷過的這些，透過音樂、透過視覺，好好的完整呈現給大家。」

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