日本AV女優半夜PO「半裸浴血照」 圖文曝輕生念頭嚇壞眾人

日本AV女優星乃綾寧昨（1）日深夜突然發文，不僅PO出自己裸露且流著鮮血的上半身照，內文還寫下與粉絲們道別的話語，疑似要自殘輕生，嚇得眾人紛紛留言開導與報警。（圖擷取自@ayane_hoshino_ 社群平台「X」）

葉姵妤／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本AV女優星乃綾寧昨（1）日深夜突然發文，不僅PO出自己裸露且流著鮮血的上半身照，內文還寫下與粉絲們道別的話語，疑似要自殘輕生，嚇得眾人紛紛留言開導與報警。所幸星乃綾寧在今（2）日上午發文報平安，也向所有擔心她的親朋好有與粉絲道歉，並說明自己是近期負面情緒太多，而產生輕生念頭。

據了解，現年23歲的星乃綾寧無預警在1日深夜，於自己的社群平台X（原推特）帳號發布一張浴缸沾滿鮮血的照片，配文還寫下「可能會死」，該文發布1小時後，她又發布一張自己的半裸照，只見她雙眼含著淚看向鏡頭，脖子、胸前等部位都流著血，她在內文寫說很開心能與粉絲見面，但是自己太脆弱了，「別忘了我，謝謝！」。

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星乃綾寧的自殘圖文引起網友們擔憂，除了報警與通報救護車，還輪番留言開導她，她的親朋好友也緊急致電或私訊她。事後星乃綾寧發文報平安，也為自己的自殘圖文嚇到眾人道歉，並說明自己過去便有壓力大就自殘的不良習慣，雖然有努力矯正過，但近期她發生很多不愉快的事情，導致自殘行為再現，「對不起，我控制不住我自己。」

星乃綾寧表示，非常感謝大家給她的鼓勵與慰問訊息，也非常抱歉自己的行為讓大家擔心了，「我真的很抱歉，我會慢慢恢復的。」

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安心專線：1925

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みんなが楽しい気持ちになるためにやってるSNSでかなしいきもちにさせてしまったこと、

莉子ちゃんがお仕事で頑張るためにTwitterやってるのを1番近くで見ていて知ってたはずなのにわたしのせいで私情をはさんだ投稿をさせてしまったこと本当に申し訳なく思います。… — 星乃 綾寧 （@ayane_hoshino_） July 2, 2025

元気だったから分からなかった、気づかなくてごめん

て、いろんなひとにいわれたけど、

みんなと話してる時心の底からたのしくて、

1番生きてる心地するから、それはそうなの、私ですらその直後に病むことなんか予測できないんだから。みんなが鈍いとかじゃ全くないのよ、ごめんね… — 星乃 綾寧 （@ayane_hoshino_） July 2, 2025

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