李國毅首認想結紮！忙顧二寶沒空怕末日預言

李國毅（左）擔任第36屆傳藝金曲獎宣傳大使，右為總導演郎祖筠。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕李國毅今（2）日以第36屆傳藝金曲獎宣傳大使身分出席入圍記者會，受訪時被問到近日網路瘋傳的「7月5日末日預言」，他笑說聽過但沒有認真follow，「現在就是照顧家庭，對於時事的關心其實都很少了。」

李國毅坦言這幾年因為身分轉換，把自己放在很後面，沒有拍戲的時間，大多在照顧家庭。他苦笑現在最大的夢想竟然只是「可以好好地邊吃燒肉、邊喝啤酒」，也無奈表示：「不知道什麼時候才能達成，現在真的沒有假可以放，應該說，養小孩是沒有放假的。」

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他也分享，過去曾帶小孩出國，但現在兩個孩子還小，出門反而更辛苦，「會知道不要找自己的麻煩。等小朋友再大一點，之後再出國，會比較輕鬆一點，所以先把這些想做、想放鬆的事情都擱置吧！反正小孩會長大。」

李國毅（左一）擔任第36屆傳藝金曲獎宣傳大使。（記者傅茗渝攝）

被問到是否還想再拚一胎？李國毅笑回：「不會啦，現在一男一女非常好。」更語氣篤定地表示正考慮結紮手術，「我覺得這是個很棒的決定，今天也是第一次聊到，但我是真的有在考慮。」他認為對已經有規劃、溝通好的家庭來說，這件事情蠻重要的，「我們覺得目前的生活剛剛好，非常好，所以應該就是現在這樣就好。」他爽快表示自己不怕痛，如果這是貼心的舉動，何嘗不是一件好事。

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