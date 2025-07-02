Lily被奈良美智認可！賈永婕搶先購入爽喊：我很有眼光

Lily（左）的作品被奈良美智認可，讓早就買到她作品的賈永婕樂不可支。（翻攝自Threads）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕小S女兒「Lily」許韶恩上月29日舉辦首場畫展《Prey of Prey》，受訪時坦言有參考藝術大師奈良美智的作品，釣出奈良美智本人高度評價。101董座賈永婕也發文感嘆「哇真的太開心了，Lily是被奈良美智親自鼓勵的小畫家，好幸運我有收藏到她的作品！」

奈良美智2日發文表示，聽到Lily表示自己是對她影響很大的作家，他感到很開心，一席話間接認可她的才華，讓早就搶先機購入作品的賈永婕樂不可支，「我決定把這幅畫放在我的101辦公室裡，讓她天天陪著我一起上班。每次看到都覺得自己很有眼光，怎麼辦...現在有點後悔當時沒有把最大幅的一起買下來」。

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賈永婕同時也針對外界對Lily的一些負面評論做出回應，「真正的藝術家，眼裡的世界是溫暖、又美麗的。我想說的是，就算我們不是藝術家，也可以選擇成為一個溫暖又美麗的人。」

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