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AAA來台舉辦i-dle合體？ 舒華鬆吐動向「在台規劃曝」

葉舒華出席《出去一下》節目記者會。（記者潘少棠攝）葉舒華出席《出去一下》節目記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕陳柏霖與黃宣主持最新旅行尋寶綜藝節目《出去一下What A Trip》，今（2）日舉辦節目記者會，節目嘉賓韓國女團i-dle成員葉舒華、桂綸鎂到場力挺，舒華這次快閃來台，並透露接下來在台灣預計會有不少行程，至於AAA今年要來台舉辦，i-dle是否會在台灣合體？舒華低調表示：「過幾天會有新消息出來，可以再關注。」

葉舒華出席《出去一下》節目記者會。（記者潘少棠攝）葉舒華出席《出去一下》節目記者會。（記者潘少棠攝）

舒華這次在節目中挑戰不少極限運動，被問到會不會怕曬黑她笑回本來會擔心，但目前是沒有這個狀況，之前曾被曬傷過馬上就脫皮，笑說很快就「煥然一新」，她也分享這次最喜歡的體驗是跳傘，也說自己幾乎沒有過多思索就上陣，認為要趁年輕有幹勁時多去嘗試，接下來最想挑戰的是潛水，「小時候有溺水，有恐水症，會想要克服它。」

葉舒華出席《出去一下》節目記者會。（記者潘少棠攝）葉舒華出席《出去一下》節目記者會。（記者潘少棠攝）

而她也完全不怕在鏡頭前出現醜樣，「我已經拋下一切，我本人就是長這樣子。」陳柏霖則稱讚她毫無死角。舒華也很喜歡這次戶外實境秀的安排，也覺得可以多體驗當地人文活動，被問到如果是坐咖啡廳呢？她則幽默回：「有必要嗎，平常就可以喝咖啡」。

葉舒華出席《出去一下》節目記者會。（記者潘少棠攝）葉舒華出席《出去一下》節目記者會。（記者潘少棠攝）

至於舒華未來在台規劃，她則透露來台的行程規劃表蠻滿的，近期也有拍戲規劃，「從出道講到現在，7、8年了請大家繼續期待，敬請期待。」而尺度是否可以很大？她則說還沒正式接觸過，如果很在意會跟導演說。

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