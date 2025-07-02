葉舒華快閃來台「桂綸鎂成教材前輩」 女神相擁藏洋蔥

左起黃宣 葉舒華 桂綸鎂 陳柏霖出席《出去一下》節目記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎、實習記者鄭毓昕／台北報導〕陳柏霖與黃宣主持最新旅行尋寶綜藝節目《出去一下What A Trip 》，今（2）日舉辦節目記者會，節目嘉賓i-dle成員葉舒華、桂綸鎂到場力挺，4人暢談在紐西蘭冒險闖關、體驗文化的有趣過程，葉舒華這次為節目快閃來台，害羞直呼不敢直視桂綸鎂，而陳柏霖則爆料，桂綸鎂一直抓著他的手說舒華很漂亮，兩位女神互動相當有趣。

葉舒華出席《出去一下》節目記者會。（記者潘少棠攝）

舒華提到高中時老師曾播過陳柏霖、桂綸鎂所演的電影《藍色大門》，兩人都是葉舒華很欣賞的對象，陳柏霖及桂綸鎂則笑說，沒想過兩人會成為「教材」，而這次透過節目難得合作，舒華說自己初見陳柏霖是在一年前，有點忘記當時的感覺，不過今天見到桂綸鎂不太敢直視。

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桂綸鎂出席《出去一下》節目記者會。（記者潘少棠攝）

桂綸鎂則提到第一眼見到舒華，覺得對方閃閃發光像天使，聽到陳柏霖有去看過i-dle演唱會還哀怨問對方怎麼沒找她去，「我一直跟柏霖說她好美好美，其實我很敬佩她們（女團），去韓國發展很不容易，看到她個性裡的堅韌，不然不會有這樣的成就」，葉舒華聽到後也感動得向桂綸鎂討抱抱，桂綸鎂隨即熱情獻上擁抱，場面相當溫馨。

左起黃宣 葉舒華 陳柏霖出席《出去一下》節目記者會。（記者潘少棠攝）

而舒華透露，這次接下節目的主因是因為聽到是由陳柏霖與黃宣主持，陳柏霖則精闢解釋：「因為我是教材，另一個（黃宣）是同行。」節目中，舒華突破懼高挑戰高空彈跳，回頭還笑說：「真的不恐怖，很漂亮，懼高的也可以來玩！」桂綸鎂則深情說：「要珍惜大自然給的一切，那是最珍貴的生命。」而節目金句也令人暖心：「冒險會結束，但友情會一直延續下去。」

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