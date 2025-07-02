晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

羅志祥力挺花蓮「無酬」義唱！與高人氣的「他」合體倒數了

羅志祥出席2025花蓮夏戀嘉年華演唱會。（花蓮縣政府提供）羅志祥出席2025花蓮夏戀嘉年華演唱會。（花蓮縣政府提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「2025花蓮夏戀嘉年華」將於7月23日登場，除了原本的麋先生、美秀集團、告五人、玖壹壹、高爾宣、韋禮安及剛出爐的金曲樂團TRASH外，加演場宣布邀來「小豬」羅志祥、「鼓鼓」呂思緯、白安等歌手輪番登台演唱，勢必引爆樂迷們搶購火車票、住宿訂房，帶來龐大觀光熱潮。

目前忙於世界巡演的羅志祥作為加演場壓軸，他雀躍宣布將義唱，希望能替花蓮暑假觀光帶來人潮：「這次能夠再度站上夏戀的舞台很開心！跟其他演出比起來，花蓮夏戀多了一份親切跟感謝。所以這次義演是我的一點心意，要回饋家鄉花蓮，希望可以透過音樂，把愛和能量傳遞給大家。」

羅志祥呼籲大家多來東部旅遊：「花蓮好山好水是個能讓人慢下來，放鬆療癒的地方，會想看著海邊、吃著美食小吃。」這次他的團隊一行超過20人，C.T.O人氣成員薛恩也將同行，演唱新歌與粉絲見面，用最棒的內容炸翻夏戀：「我準備了很多經典歌曲，希望大家可以一起來感受這個夏天屬於花蓮的熱情與力量！」

鼓鼓開心說：「從出道開始團體時期到個人，對於夏戀非常熟悉、珍惜，希望年年都可以來，能來共襄盛舉是非常幸福的事情，來花蓮看看老朋友，也是跟歌迷的約定，每年都跟我一起來花蓮玩。」他感受到花蓮人非常親切熱情，有很多自己私藏咖啡廳，喜歡隨意逛逛去探索餐廳這樣更好玩！也分享不只有市區可以玩，也可以到不同鄉鎮去走走：「沿途風景很漂亮，可以自助旅行開車走走，去泡過瑞穗泡溫泉很特別、對身體很好，玉里臭豆腐也可以品嚐，被驚艷到！」

鼓鼓出席2025花蓮夏戀嘉年華演唱會。（花蓮縣政府提供）鼓鼓出席2025花蓮夏戀嘉年華演唱會。（花蓮縣政府提供）

鼓鼓今年跟花蓮特有緣份，年初接下花蓮「西瓜大使」身分，他笑說：「有機會推廣在地農作物是幸福的事情，很好玩也得到很多西瓜，每天都有吃不完的西瓜好幸福，也大方分享給身邊親朋好友一起品嚐，現在超級會挑西瓜。」

白安出席2025花蓮夏戀嘉年華演唱會。（花蓮縣政府提供）白安出席2025花蓮夏戀嘉年華演唱會。（花蓮縣政府提供）

白安開心能再來花蓮演出：「每年夏天想到花蓮，就會想到夏戀這個舞台，今年又是我接觸花蓮這個城市最密集的一年，分外覺得親切、開心。」更因為工作關係結下了深深緣分，白安緊接著說：「我今年已經來花蓮超多次了，因為年初在這拍攝《嗨！營業中》，是我第一次花這麼多時間在花蓮，我覺得花蓮是一個風景很好，節奏很緩慢，很適合生活的城市。」推薦花蓮有很多很棒的美食、風景，海也很美麗令人放鬆。白安年初更受邀與鼓鼓一同擔任擔任西瓜大使，她大讚：「花蓮的西瓜真的好好吃，推薦大家一定夏天要來一顆大西瓜，吃了會很開心，很幸福。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中