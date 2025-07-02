羅志祥力挺花蓮「無酬」義唱！與高人氣的「他」合體倒數了

羅志祥出席2025花蓮夏戀嘉年華演唱會。（花蓮縣政府提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「2025花蓮夏戀嘉年華」將於7月23日登場，除了原本的麋先生、美秀集團、告五人、玖壹壹、高爾宣、韋禮安及剛出爐的金曲樂團TRASH外，加演場宣布邀來「小豬」羅志祥、「鼓鼓」呂思緯、白安等歌手輪番登台演唱，勢必引爆樂迷們搶購火車票、住宿訂房，帶來龐大觀光熱潮。

目前忙於世界巡演的羅志祥作為加演場壓軸，他雀躍宣布將義唱，希望能替花蓮暑假觀光帶來人潮：「這次能夠再度站上夏戀的舞台很開心！跟其他演出比起來，花蓮夏戀多了一份親切跟感謝。所以這次義演是我的一點心意，要回饋家鄉花蓮，希望可以透過音樂，把愛和能量傳遞給大家。」

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羅志祥呼籲大家多來東部旅遊：「花蓮好山好水是個能讓人慢下來，放鬆療癒的地方，會想看著海邊、吃著美食小吃。」這次他的團隊一行超過20人，C.T.O人氣成員薛恩也將同行，演唱新歌與粉絲見面，用最棒的內容炸翻夏戀：「我準備了很多經典歌曲，希望大家可以一起來感受這個夏天屬於花蓮的熱情與力量！」

鼓鼓開心說：「從出道開始團體時期到個人，對於夏戀非常熟悉、珍惜，希望年年都可以來，能來共襄盛舉是非常幸福的事情，來花蓮看看老朋友，也是跟歌迷的約定，每年都跟我一起來花蓮玩。」他感受到花蓮人非常親切熱情，有很多自己私藏咖啡廳，喜歡隨意逛逛去探索餐廳這樣更好玩！也分享不只有市區可以玩，也可以到不同鄉鎮去走走：「沿途風景很漂亮，可以自助旅行開車走走，去泡過瑞穗泡溫泉很特別、對身體很好，玉里臭豆腐也可以品嚐，被驚艷到！」

鼓鼓出席2025花蓮夏戀嘉年華演唱會。（花蓮縣政府提供）

鼓鼓今年跟花蓮特有緣份，年初接下花蓮「西瓜大使」身分，他笑說：「有機會推廣在地農作物是幸福的事情，很好玩也得到很多西瓜，每天都有吃不完的西瓜好幸福，也大方分享給身邊親朋好友一起品嚐，現在超級會挑西瓜。」

白安出席2025花蓮夏戀嘉年華演唱會。（花蓮縣政府提供）

白安開心能再來花蓮演出：「每年夏天想到花蓮，就會想到夏戀這個舞台，今年又是我接觸花蓮這個城市最密集的一年，分外覺得親切、開心。」更因為工作關係結下了深深緣分，白安緊接著說：「我今年已經來花蓮超多次了，因為年初在這拍攝《嗨！營業中》，是我第一次花這麼多時間在花蓮，我覺得花蓮是一個風景很好，節奏很緩慢，很適合生活的城市。」推薦花蓮有很多很棒的美食、風景，海也很美麗令人放鬆。白安年初更受邀與鼓鼓一同擔任擔任西瓜大使，她大讚：「花蓮的西瓜真的好好吃，推薦大家一定夏天要來一顆大西瓜，吃了會很開心，很幸福。」

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