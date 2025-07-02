豪乳女神曾代表台灣戰大胃王賽 隔10年猛嗑17碗滷肉飯刷新紀錄

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「半脫妹」張語昕是節目《國光幫幫忙》的常客，過去因為搓揉雙峰打開知名度。事實上，她也是一名大胃王選手，2016年曾代表台灣出戰世界大胃王賽，儘管最後吞敗，仍展現超強實力，近日她受邀參加活動，重溫榮耀時刻，卻破了當年的自身紀錄。

「半脫妹」張語昕曾代表台灣出戰大胃王比賽。（翻攝自IG）

張語昕2016年代表台灣出戰世界大胃王賽，驚人的是，她以「30分鐘吃完15碗滷肉飯」的成績通過海選，不過，到日本比賽時，因為沒有適應環境，實力發揮不理想，30分鐘只吃了6碗麵，這對一般人而言是很厲害，但國際賽事選手實力堅強，她仍舊敗北。

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張語昕在30分鐘吃完15碗滷肉飯通過海選。（翻攝自IG）

張語昕昨（1）日在社群表示，滷肉飯是她為國爭光的起點，那年自己帶著信念與胃容量征戰「世界の女孩」，十年後仍站在這裡，還能吃、還能拚。她也憶起，當年吃下15碗滷肉飯，如今再次挑戰，吃下17碗，直言「紀錄不只是數字，而是不管在哪裡，都想讓人記得我努力的樣子。」

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