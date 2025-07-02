晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

豪乳女神曾代表台灣戰大胃王賽 隔10年猛嗑17碗滷肉飯刷新紀錄

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「半脫妹」張語昕是節目《國光幫幫忙》的常客，過去因為搓揉雙峰打開知名度。事實上，她也是一名大胃王選手，2016年曾代表台灣出戰世界大胃王賽，儘管最後吞敗，仍展現超強實力，近日她受邀參加活動，重溫榮耀時刻，卻破了當年的自身紀錄。

「半脫妹」張語昕曾代表台灣出戰大胃王比賽。（翻攝自IG）「半脫妹」張語昕曾代表台灣出戰大胃王比賽。（翻攝自IG）

張語昕2016年代表台灣出戰世界大胃王賽，驚人的是，她以「30分鐘吃完15碗滷肉飯」的成績通過海選，不過，到日本比賽時，因為沒有適應環境，實力發揮不理想，30分鐘只吃了6碗麵，這對一般人而言是很厲害，但國際賽事選手實力堅強，她仍舊敗北。

張語昕在30分鐘吃完15碗滷肉飯通過海選。（翻攝自IG）張語昕在30分鐘吃完15碗滷肉飯通過海選。（翻攝自IG）

張語昕昨（1）日在社群表示，滷肉飯是她為國爭光的起點，那年自己帶著信念與胃容量征戰「世界の女孩」，十年後仍站在這裡，還能吃、還能拚。她也憶起，當年吃下15碗滷肉飯，如今再次挑戰，吃下17碗，直言「紀錄不只是數字，而是不管在哪裡，都想讓人記得我努力的樣子。」

在 Instagram 查看這則貼文

張語昕（@pinksoulpuss）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中