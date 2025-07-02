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《魷魚遊戲3》變超台！神結合《綜藝大集合》爆紅 網笑：胡瓜太有梗

「三度C」剪接師將《魷魚遊戲3》片段與《綜藝大集合》結合爆紅。（翻攝自Threads）「三度C」剪接師將《魷魚遊戲3》片段與《綜藝大集合》結合爆紅。（翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕 Netflix熱門影集《魷魚遊戲》第三季近日正式上線，持續在全球掀起話題。台灣知名YouTuber「三度C」的剪輯師，靈機一動製作惡搞短片，將《魷魚遊戲》中的遊戲片段與台灣綜藝節目《綜藝大集合》的經典挑戰畫面結合，並放上綜藝節目常見的罐頭音效，意外擦出幽默火花。

「三度C」剪接師將《魷魚遊戲3》片段與《綜藝大集合》結合爆紅。（翻攝自Threads）「三度C」剪接師將《魷魚遊戲3》片段與《綜藝大集合》結合爆紅。（翻攝自Threads）

這支短片以「如果魷魚遊戲在台灣拍攝 第三季版 綜藝大集合 跳跳跳乎你死」為標題，巧妙將魷魚遊戲的殘酷挑戰混剪台灣綜藝風格，讓不少觀眾看了直呼「笑到瘋掉」、「胡瓜太有梗了」。影片上線不到2天就突破10萬按讚、超過千則留言，不少人誇讚畫面與音效完美結合，反差感十足。

許多網友留言笑稱，「幸福獎金只有6000元，玩到生不如死」、「不可能罐頭音效這麼搭」，更有人直言看得欲罷不能。透過網路熱議，這支惡搞版《魷魚遊戲》第三季在台灣快速發酵，也讓原本的影集熱度再度延燒。

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