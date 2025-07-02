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娛樂 最新消息

婆媳大戰！前元祖少奶奶控誣告罪求償300萬 法官「這理由」判敗

曾與元祖食品二少東張劭緯有過婚姻的安晨妤，與前婆婆張秀琬糾紛不斷，近日再度對簿公堂。（資料照）曾與元祖食品二少東張劭緯有過婚姻的安晨妤，與前婆婆張秀琬糾紛不斷，近日再度對簿公堂。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕曾與元祖食品二少東張劭緯有過一段婚姻的「電商女王」安晨妤，與前婆婆張秀琬糾紛不斷，近日再度對簿公堂。安晨妤指控前婆婆無端誣告她無故侵入住居、使用家中電腦，損害她的名譽，憤而求償300萬元。台北地院審理後認為，張秀琬提告過程屬合理的主觀推論，難以認定是誣告或濫訴，判安晨妤敗訴。可上訴。

安晨妤主張，2023年2月某日下午，她和兩名子女及父母一起餐敘後，前往張秀琬的台北家休息，張婦卻只想和孫兒女相聚，要求她暫時離開，安晨妤遂配合先返回自家，下午3時再前去，透過警衛協助上樓，剛巧前婆婆外出，安母幫她開門進屋。

安晨妤指出，前婆婆傍晚返家後即帶孫子女出門，她入屋後並未使用曾家的電腦，也不是無故侵入住宅，豈料一個月後，前婆婆卻控告她未經同意擅入住宅並使用電腦；安女認為前婆婆明知實情，卻誣告她侵入住居、妨害電腦使用罪，使她名譽侵害，遂提起民事求償300萬元。

張秀琬答辯稱，她是依法行使告訴權，提告理由正當，刑事誣告罪一審判她3月徒刑，二審改判無罪，可證不構成誣告；就算要賠償，但因事件起因是安拒絕配合安排孫子女會面，雙方衝突升高，安也有過失，應減輕賠償責任。

法官審理後認為，張女當時有理由相信安晨妤未經同意進入其住處並操作電腦，提告屬主觀推論下的正當行為，難以認定是故意誣告，判安晨妤敗訴。

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