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娛樂 最新消息

花蓮5天夏戀嘉年華28日+1場 小豬回家鄉壓軸演出

花蓮夏戀嘉年華活動，今天宣布加演28日場次，由羅志祥擔任壓軸。（縣府提供）花蓮夏戀嘉年華活動，今天宣布加演28日場次，由羅志祥擔任壓軸。（縣府提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣府暑假重點活動「2025花蓮夏戀嘉年華」，過去都是七月第一個周末登場，今年延到23日至27日，縣府今天宣布，7月28日再加場，由「亞洲舞王」羅志祥壓軸演出，連續6個晚上的嘉年華接力表演，縣府觀光處長余明勲說，涵蓋華語流行樂、饒舌、原民音樂、經典民歌，希望讓不同世代的樂迷都能找到喜愛的感動聲音。

今年夏戀嘉年華5+1，加演場28日星期一晚上舉辦，當晚演出陣容包括今年擔任「花蓮大西瓜親善大使」的「鼓鼓」呂思緯、白安，以及薛恩、沒有才能等藝人，最後由亞洲舞王羅志祥回到花蓮家鄉替整場嘉年華活動壓軸演出。

其餘演出陣容，從23日開幕日的麋先生、美秀集團、「泰國五月天」之稱的RETROSPECT、小男孩樂團；24日潘越雲及施孝榮、殷正洋、李麗芬、凃佩岑；25日告五人、婁峻碩、家家、VERA、ARKis；26日玖壹壹、高爾宣、PIZZALI、西屯純愛組；27日韋禮安、金曲獎拿到最佳樂團獎的TRASH、創作男團U:NUS、創作歌手王ADEN、原子少年2之稱的F.F.O等，精彩可期。

縣府觀光處表示，提醒樂迷把握機會，因為六場演出是全程免費，預計將引爆樂迷搶購火車票、住宿熱潮，活動期間將透過MTV台、三立新聞網YouTube、Vidol YouTube直播，讓全台樂迷都能同步感受這場仲夏音樂盛典的熱情與魅力，詳情可參閱臉書「花蓮觀光粉絲團」

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