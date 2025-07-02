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娛樂 最新消息

（影）黃國倫夫妻爆開課斂財！寇乃馨親吐「700萬真相」：還賠了不少錢

〔記者侯家瑜／台北報導〕演藝圈夫妻檔黃國倫、寇乃馨去年看準中國短劇爆紅趨勢，前陣子投資「米奧繁星傳媒」進軍市場，鎖定新人培養與內容製作。近日卻爆出試鏡者需先繳9000元，上24小時培訓卻無保障出鏡機會，被質疑是假試鏡真斂財。今日雙雙出席直播平台官宣加盟記者會，澄清此次投資700多萬是真心拓展事業，9000元表演課程收費並非圈錢，且自己還自掏腰包補貼30多萬元。

寇乃馨（左）、黃國倫出席電商直播媒體記者會。（記者陳奕全攝）寇乃馨（左）、黃國倫出席電商直播媒體記者會。（記者陳奕全攝）

寇乃馨表示當初投資700多萬，就是看好短劇平台有發展，針對被質疑開表演課是詐財，她解釋課程動機是以全勤為前提，並猜測爆料者可能是因無法配合上課而遭刷掉的少數學員，強調並無強迫收費。她進一步指出，當初有2500人左右報名海選，13位學員獲選，且公司是走「定向邀約」模式，課程由金鐘級演員授教，場地與老師費等成本均由公司承擔，學生僅負擔9000元車馬費與學習費，「換算下來，一小時只要400元，相當於小朋友一堂鋼琴課的價格。」

至於課程非免費的原因，寇乃馨說以她的經驗來說，免費的東西通常不會被珍惜，「我們真的想把短劇做起來，但免費的機會不會被珍惜，學過的人才會優先考慮出鏡。」夫妻倆也公開成本細節，透露補貼項目包括老師鐘點費、場地費、畢業典禮等，至少花了30多萬，並強調接下來的節目的戲劇會以有上過課的學生優先選擇，短期內不再另行開課。

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