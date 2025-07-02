當街遭砍「臉皮剝落」險喪命 男星還原驚悚內幕：是有預謀的

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港男星黃竣鋒2012年參加亞洲先生選拔奪得季軍後正式出道，因身材壯碩、膚色健康被譽為「翻版古天樂」。然而，他2023年8月在深圳一間餐廳用餐時，遭人持刀狠砍，其中1刀還砍到臉上，臉皮當場脫落，所幸送醫後度過難關，近日他再次於社群回憶此事，直指對方因吸毒產生幻覺，把他認成電影《追龍》的反派角色。

香港男星黃竣鋒被譽為「翻版古天樂」。（翻攝自微博）

黃竣鋒近日再度提及被襲擊的往事，自認很冤枉，透露當時兇手並非認錯人，而是吸毒產生幻覺，把他認成曾經飾演的電影反派角色，「他是有針對性的，是有預謀的」，事先去買刀，後來嗑藥壯膽。

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黃竣鋒坦言，活下來是不幸中的大幸，自曝身上的疤痕如今恢復良好，臉上的疤也剩一點點，「大難不死必有後福。」

黃竣鋒近日再次憶起被襲擊往事。（翻攝自抖音）

回顧整起事件，黃竣鋒2022年8月在深圳一間餐廳用餐時，遭人持刀狠砍3刀，其中1刀還直接砍到臉上，臉皮當場脫落，所幸送醫後度過難關。此案經法院8個月的審理，已於2023年4月3日判決，歹徒故意殺人罪，判處有期徒刑10年。

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