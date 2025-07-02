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娛樂 電視

小S二女兒Lily首辦畫展 挨酸靠媽親曝一年籌備心聲

〔記者傅茗渝／台北報導〕「小S」徐熙娣的二女兒 、17歲的Lily許紹恩，近日迎來人生首場個展《Prey of Prey》。消息曝光後，不少人將她貼上「星二代靠背景」的標籤，質疑她能否憑實力站穩藝術圈，掀起不少討論。這場以「視線的權力反轉」為主題的展覽，Lily早前受訪透露花了一年時間籌備的心血結晶，過程從構想到完成，都是與老師、家長來回討論，親自參與展區規劃與作品選擇。

Lily人生首場個展《Prey of Prey》引發熱烈討論。（記者王文麟攝）Lily人生首場個展《Prey of Prey》引發熱烈討論。（記者王文麟攝）

Lily在IG上擁有超過60萬追蹤者，她坦言社群帶來許多不同面向的影響，「比方說因為有很多人的關注，我懂得更去了解自己，也有動力做得更好，同時也會收到大家的回饋，知道自己哪裡還需要改進，也許要更加注意自己的言行舉止。」她的畫展主題談及「視線的權力反轉」，被問到從小作為星二代，總是被外界注視，對此她也有自己的體悟，「我其實覺得蠻新奇的，也許會比同年齡的同學早熟，但同時我也學到了很多重要的事情，從這些挫折或困難中，更了解自己的目標，也更願意去做自己。」

Lily辦畫展遭疑靠媽，早前活動受訪親談作品理念。（記者王文麟攝）Lily辦畫展遭疑靠媽，早前活動受訪親談作品理念。（記者王文麟攝）

Lily在受訪中也直言畫作靈感部分來自奈良美智、Andy Warhol 等大師元素。值得一提的是，日本藝術家奈良美智在 X（前推特）轉發相關新聞評論：「影響を受けたアーチストは？」並用中文補充「她說我是『對她有影響的作家』，我聽了很開心」。

《Prey of Prey》自曝光以來，就引發外界熱議，有人認為她身為星二代背後有強大資源，也有人稱讚她的作品帶有童真及隱藏的叛逆，許多人好奇，未來的她是否將藝術視為終身志業？Lily的答案很堅定：「是，我想要未來繼續走藝術這條路。其實我有想過，為什麼要畫畫？是為了成名嗎？還是為了改變這個世界？但我發現都不是，原因很簡單，就只是因為我喜歡，所以我會繼續這樣做。」

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