修杰楷揪金曲歌王逛西門町 他出糗哀號：正式退役

〔記者蕭方綺／台北報導〕修杰楷YouTube頻道《修TIME》最新一集邀請金曲歌王蕭敬騰同行，兩人前進西門町，不僅勾起青春回憶，也重新感受現在年輕人的流行文化。修杰楷自信表示，對年輕世代瞭若指掌，沒想到現今最熱門的卡通角色，他卻一個都認不出來。蕭敬騰對這些角色的火紅程度也半信半疑，乾脆現場隨機訪問路人，結果對方全數答對，讓他大吃一驚。

修杰楷（右）和蕭敬騰一起做客製化娃娃。（《修TIME》提供）

蕭敬騰還對著觀眾笑說：「我們在錄《蕭房車（他主持的YouTube節目）》啦！」讓修杰楷當場傻眼：「又一個想來控制我頻道的！」

請繼續往下閱讀...

修杰楷（右）和蕭敬騰pk夾娃娃。（《修TIME》提供）

兩人接著造訪娃娃店，進行客製化打造專屬玩偶的體驗，從取名、搭配服裝到選擇飾品，全程投入。修杰楷甚至一度想和玩偶戴同款眼鏡，才驚覺自己悄悄被影響，展露少女心。最終由店員票選誰的玩偶更可愛，蕭敬騰以壓倒性優勢勝出，敗陣的修杰楷則得與玩偶拍攝「網美風」可愛合照。蕭敬騰還在一旁熱心進行肢體教學，讓修杰楷邊被擺拍邊碎念：「好了啦！快點拍！」

修杰楷（左）和蕭敬騰私下好交情，節目上會鬥嘴。（《修TIME》提供）

兩人自認是夾娃娃高手，蕭敬騰也大方分享自己的一套技巧，未料實戰時卻連連失利，甚至賴在機台前不願離開。反倒是修杰楷意外成功夾到娃娃，讓蕭敬騰忍不住高喊：「我這個夾娃狂魔正式退役！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法