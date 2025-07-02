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娛樂 電視

孫協志被王仁甫「公主抱」 畫面爆笑又有愛

〔記者侯家瑜／台北報導〕《飢餓遊戲》前往馬來西亞外景，播出收視開出1.54佳績，本週繼續在柔佛州展開「飢餓王選拔賽」第二回合。在最新一集中，王仁甫對上孫協志進行「翻牌遊戲」讓人捧腹，遊戲規定只要兩人碰到彼此就必須暫停5秒，沒想到王仁甫為了干擾進度故意觸碰孫協志，直接把孫協志抱起來上演「公主抱5秒」，畫面爆笑又有愛。

王仁甫（左）公主抱孫協志。（中視提供）王仁甫（左）公主抱孫協志。（中視提供）

另一關展開「飢餓王抓交替」，節目直接請來「世界匹克球錦標賽季軍」Kelvin教練PK賽，王仁甫一聽立刻崩潰大喊嗆主謀：「遊戲就直接結束啦！世界級選手耶，我們五打一都贏不了吧！」主謀則貼心放水訂出簡化版規則。

《飢餓遊戲》首次體驗皮克球。（中視提供）《飢餓遊戲》首次體驗皮克球。（中視提供）

比賽過程藝人也是妙招百出，鄭人碩上場前，王仁甫直接洗腦教練說他可是台灣電影有名的「角頭級」人物千萬要當心，沒想到鄭人碩自己心虛笑著說：「沒有啦，我是『撿角』啦。」超誠實反差萌。輪到曾莞婷上場時，則使用柔情攻勢，直接掛上「峮峮清涼人型浴巾」當作應援，福利攻勢想讓教練分心失誤，充分發揮女藝人的小聰明。

王仁甫亮出「峮峮清涼人型浴巾」當作應援物。（中視提供）王仁甫亮出「峮峮清涼人型浴巾」當作應援物。（中視提供）

眼看大家各顯神通，王仁甫也不甘示弱，教練卻笑說「有你就可以了」，他立刻把短褲褲管捲得超短，秀出又白又結實的大腿，還加碼M字腿坐姿高喊「啊斯」，甚至像伸展操般用「一字腿」朝天蹬致敬，性感中帶著滿滿搞笑感，成功讓教練分心，主持群則稱他是史上最強的分心戰神。

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