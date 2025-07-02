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娛樂 最新消息

小布太帥了！《F1電影》全台正式破億 續集已開始籌備

布萊德彼特主演新片《F1電影》全台已於今天上午正式破億。（華納兄弟提供）布萊德彼特主演新片《F1電影》全台已於今天上午正式破億。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導、「小布」布萊德彼特主演新片《F1電影》一上映就在社群掀起爆棚口碑，繼在台上映5天飆出台幣7500萬拿下票房冠軍、打破小布紀錄後，全台也於今天（2日）上午正式衝破台幣1億大關。

電影目前也穩坐北美及全球票房冠軍，北美票房已破6395萬美金（約台幣18.6億元），全球票房也突破1.53億美金（約台幣44.5億元），成為由Apple（蘋果）投資的電影最佳首週票房成績。

外媒《綜藝》也報導，有業界消息人士透露，Apple已開始籌備續集，這部作品顯然正是他們多年來所設想並希望執行的成功商業模式。導演柯辛斯基近期也透露，的確已經有續集的想法，「但這得由觀眾決定他們是否想看，我非常享受和這一群人合作的過程，也很喜歡打造我們自己的F1車隊。我很想知道 APXGP和桑尼海耶斯接下來會走向哪裡。」《F1電影》全台熱映中。

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