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娛樂 電視

彭佳慧失戀百日以淚洗面 突收前任訊息「結局曝光」

彭佳慧（中）和好友戴愛玲（左）、小賴暢聊感情觀。（八大提供）彭佳慧（中）和好友戴愛玲（左）、小賴暢聊感情觀。（八大提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕彭佳慧近日上由戴愛玲、賴晏駒主持的《娛樂百分百》YouTube頻道《Dr.愛玲啊的愛情診療室》單元。牡羊座的她對感情方面其實很死心眼、很矜持，「我沒有戀愛只談3個月，我不是一個輕易放棄的人，連愛情都是很努力去經營，所以我的戀情都不短。」但她透露曾經給自己100天的失戀療傷期，可是那段日子幾乎都是以淚洗面，「沒想到第101、102天的時候，前任居然傳來訊息…」小賴好奇有接受復合？彭佳慧給出斬釘截鐵答案：「我不會吃回頭草。」

戴愛玲、彭佳慧（左）合體分享私下趣事。（八大提供）戴愛玲、彭佳慧（左）合體分享私下趣事。（八大提供）

皆是歌迷心中的鐵肺歌后戴愛玲及彭佳慧，難得同台的兩人分享私下趣事。彭佳慧笑稱自己是怪咖牡羊女，尤其在錄音期間會變得怪怪的，像是要回家時，她會請司機在離家500公尺處放她下車，走路回家的這段路是她的獨處時間。「因為一開門，就會聽到喊著『媽媽』的聲音從我耳邊傳來。」提醒自己得面對現實。彭佳慧是歌手同時肩負媽媽的身分，因此孩子的狀況她也必須隨時掌握，「有時也會好奇他們喜歡的對象是什麼樣子？」但一講完馬上改口，現在他們還是先好好念書吧。

彭佳慧（右）分享感情觀。左為戴愛玲、中為小賴。（八大提供）彭佳慧（右）分享感情觀。左為戴愛玲、中為小賴。（八大提供）

彭佳慧提起曾在演唱會慶功宴上，收到戴愛玲贈送的一整箱小米酒，此外，她笑稱現在看到酒杯會害怕。因為彭佳慧有次和紀曉君在一場聚會上，兩人連續喝掉14杯龍舌酒，彭佳慧說：「從此我的龍舌酒人生就結束了。」她甚至開玩笑表示，現在只要手機來電顯示紀曉君的名字，「我就可以聞到酒味！」

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