謝京穎愛貓被毒液攻擊「痛到抓玻璃求救」！她一看兇手嚇歪

謝京穎愛貓的左眼被昆蟲噴射毒液，就醫後無大礙。（翻攝自Threads）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕八點檔女星謝京穎除了日常工作外，在社群也相當活躍，時常曬出愛貓的日常照，今（2）日謝京穎放愛貓自己在陽台玩耍，玩耍過程中貓咪被一隻不知名昆蟲吸引，伸手想觸碰，沒想到下秒竟受驚嚇似的往後彈，撞上陽台門的玻璃，本來以為毛孩只是嚇到，沒想到竟是遭到昆蟲噴毒液。

謝京穎表示看到愛貓回彈撞上玻璃門的當下不以為意，但下秒愛貓就開始瘋狂亂竄、用手抓眼睛、不停甩頭、用頭磨地板，甚至還痛苦的抓玻璃發出求救訊號，在她開門讓貓咪進來後，牠又開始不停掙扎、抓撓眼睛，還伴隨著痛苦的哀鳴，這下不能再等了，謝京穎和老公張書偉連忙將貓咪送醫。

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謝京穎揭開噴射毒液的兇手為一種叫「稻綠椿」的昆蟲。（翻攝自Threads）

好在經過檢查及治療並沒有失明風險，謝京穎也揭開兇手身分，是一種叫「稻綠椿」的昆蟲，這種昆蟲所分泌的液體若是噴到人類皮膚，都會感到有灼燒感了，更不用說是貓咪的眼睛。經過此事，謝京穎也呼籲毛孩家長，要時刻關注貓咪玩耍時的一舉一動，避免發生危險時無法及時就醫治療。

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