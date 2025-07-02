陳晨威爆熱戀啾啾！情史遭起底 曾捲「小王疑雲」介入倪暄戀情

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中職樂天桃猿球員陳晨威近日爆出新戀情，對象是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員啾啾，兩人被目擊約會，引起輿論譁然，就連過去與前樂天女孩倪暄的緋聞都被起底。

樂天桃猿球員陳晨威（左）爆熱戀「Passion Sisters」成員啾啾。（資料照、翻攝自IG）

陳晨威日前被直擊與一名女性吃火鍋，事後還貼心送女方回家，對方被發現是「Passion Sisters」成員啾啾，她是台灣、泰國混血女神，過去還曾當過周杰倫巡迴演唱會的舞者，之前曾短暫離開過球場，後來受到峮峮熱情邀約才回歸PS女孩。對此，中信球團經紀人乖姐低調表示：「正常交友，不特別回應。」

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倪暄2022年被時任男友指控，與陳晨威有不正當關係。（翻攝自IG）

戀情曝光後，立刻引起熱議，就連陳晨威過去的緋聞也被翻出。前樂天女孩倪暄2022年被時任男友M先生指稱，與陳晨威有不正當關係，事後倪暄否認指控，表示爆料內容斷章取義，陳晨威則發聲明強調，絕無介入跟逾矩，反控被M先生索賠60萬元。

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