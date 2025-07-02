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關穎開箱珍藏名牌包！「愛上ㄧ物」全台挖寶喊話要集滿

關穎為《女人我最大》官網拍攝7月封面人物。（TVBS提供）關穎為《女人我最大》官網拍攝7月封面人物。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕關穎許久沒在螢光幕前露面，為了好友藍心湄，她近來從「螢幕神隱」狀態亮相，上了TVBS節目《女人我最大》的「頂級之夜」單元，並擔任官網7月封面人物。她在節目帶來各式絕版、限量款香奈兒產品，藍心湄笑說：「要做多少善事，才能把她找來！」關穎將自己收藏的香奈兒傾囊而出，限量款包包、安全帽硬殼包，以及容納數款迷你版經典包的夢幻珠寶盒，琳瑯滿目讓現場來賓目不暇給。

同場來賓陳星伊大讚關穎對朋友大方，秀出關穎贈與2018年即停產的蛇皮包，掀起其他來賓驚呼聲，關穎豪氣說道：「我不賣包包，都是送人的！」

關穎這次拍攝封面人物，由國際攝影師周墨掌鏡，金馬、金鐘雙料美術設計梁碩麟設計，精采絕倫的場景，使她一度萌發戲癮，她說：「今天真的像在拍戲，我平常坐不住，但今天竟然捨不得走。」談到時尚與精品，她坦言對品牌背後的工藝懷有敬意，但絕不會為了「限量」而盲從。

關穎將收藏的Crybaby與精品包包結合搭配。（TVBS提供）關穎將收藏的Crybaby與精品包包結合搭配。（TVBS提供）

她曾為了一款特定皮革與金扣搭配的包，等了一整年，「很多人等到後來就放棄了，但我沒有，因為我知道自己要的是哪一個，而不是『差不多』的替代品」。她近來的收藏，從精品擴展至Crybaby，一開始只是無意間看了一眼，對Crybaby的熱愛就一發不可收拾。

她笑著說，有天收到一個從新加坡寄來的小包裹，是朋友要給女兒的小禮物，她順手打開盒蓋，當看到Crybaby娃娃的瞬間，一種出乎意料的情緒湧出，「它真的太可愛了，有質感、有表情，還有一點點哀愁」。

關穎說自己一眼就被它不高調、不限量的特質吸引，有種讓人移不開目光的魔力，她笑說：「那一刻，就像打開了收藏世界的一扇新門！」於是一場「全台Crybaby尋寶行動」就此展開，朋友、助理、工作人員全數出動，從第一代到隱藏款，誓言要集滿每一隻。

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