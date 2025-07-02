50年代童星貴氣逼人 港星馮寶寶移居大馬罕受訪

馮寶寶今年71歲，旅居大馬多年。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故知名港星馮峰女兒、50年代童星「七公主」之一的馮寶寶，今年71歲，甚少推出新作品，距離上一部電影要回溯到2021年《殺出個黃昏》。

港媒報導，馮寶寶近年旅居馬來西亞，一直深居簡出，近日社交網流出一段影片，見到打扮高貴，罕見接受媒體訪問。

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她演技精湛受肯定，右為資深港星謝賢。（香港星島日報）

一位網紅日前在其YouTube頻道訪問馮寶寶留言：「在馬來西亞檳城見到香港影視界女明星—馮寶寶。」已有一段時間沒露面的馮寶寶，當天身穿黃色上衣搭配黑裙，更戴上同色眼鏡，紮起頭髮，精神飽滿又散發貴氣。

馮寶寶在訪問中提及早在2010年已住吉隆坡，直到2017年因為「馬來西亞我的第二家園計劃」搬到檳城生活已8年。港媒報導，育有2子的馮寶寶曾有過2段婚姻，但她為首任丈夫生下2子後，1986年發現丈夫招再強在外欠債，二人離婚兒子歸前夫撫養。

80年代她曾來台發展。（香港星島日報）

馮寶寶1999年改嫁大馬知名建築師翁兆泉，可惜2012年以離婚收場，之後馮寶寶罹患抑鬱症多年，需服藥治療長達18年，直到移居檳城，因當地生活節奏緩慢，對其精神狀況有所幫助，馮寶寶也因此淡出娛樂圈。

她在80年代曾遠渡重洋來台發展，拍攝華視八點檔《楊貴妃》、《西施》，靠著高收視率擄獲一票死忠觀眾。

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