晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

50年代童星貴氣逼人 港星馮寶寶移居大馬罕受訪

馮寶寶今年71歲，旅居大馬多年。（香港星島日報）馮寶寶今年71歲，旅居大馬多年。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故知名港星馮峰女兒、50年代童星「七公主」之一的馮寶寶，今年71歲，甚少推出新作品，距離上一部電影要回溯到2021年《殺出個黃昏》。

港媒報導，馮寶寶近年旅居馬來西亞，一直深居簡出，近日社交網流出一段影片，見到打扮高貴，罕見接受媒體訪問。

她演技精湛受肯定，右為資深港星謝賢。（香港星島日報）她演技精湛受肯定，右為資深港星謝賢。（香港星島日報）

一位網紅日前在其YouTube頻道訪問馮寶寶留言：「在馬來西亞檳城見到香港影視界女明星—馮寶寶。」已有一段時間沒露面的馮寶寶，當天身穿黃色上衣搭配黑裙，更戴上同色眼鏡，紮起頭髮，精神飽滿又散發貴氣。

馮寶寶在訪問中提及早在2010年已住吉隆坡，直到2017年因為「馬來西亞我的第二家園計劃」搬到檳城生活已8年。港媒報導，育有2子的馮寶寶曾有過2段婚姻，但她為首任丈夫生下2子後，1986年發現丈夫招再強在外欠債，二人離婚兒子歸前夫撫養。

80年代她曾來台發展。（香港星島日報）80年代她曾來台發展。（香港星島日報）

馮寶寶1999年改嫁大馬知名建築師翁兆泉，可惜2012年以離婚收場，之後馮寶寶罹患抑鬱症多年，需服藥治療長達18年，直到移居檳城，因當地生活節奏緩慢，對其精神狀況有所幫助，馮寶寶也因此淡出娛樂圈。

她在80年代曾遠渡重洋來台發展，拍攝華視八點檔《楊貴妃》、《西施》，靠著高收視率擄獲一票死忠觀眾。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中