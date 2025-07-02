泰版梁朝偉來勢洶洶！金馬後再角逐影帝 下機先喊「想吃牛肉麵」

〔記者許世穎／台北報導〕連續兩年角逐坎城國際影展獎的「泰版梁朝偉」萬洛隆甘迦，繼去年入圍金馬影帝後，再入圍本週六（5日）將頒發的2025台北電影節影帝。曾說過台灣就像「第二個家」的他昨（1）日再度抵台為電影宣傳，一下飛機，便用非常標準的中文興奮地對宣傳團隊說：「我想吃牛肉麵！」相當可愛。

《白衣蒼狗》泰籍影帝萬洛隆甘迦再度抵台，昨開心品嘗在地美食綠豆沙。（牽猴子提供）

萬洛繼去年金馬獎後，暌違8個月再度踏上熟悉的台灣，這回停留將近一週，不僅想好好感受在地生活節奏，更迫不及待地展開一場「台灣在地美食之旅」。談到最想念的台灣料理，他毫不猶豫地列出心中的前三名：「第一名是薑母鴨，第二名牛肉麵，這次也很想吃到控肉便當！」更在過程中多次說道：「我真的好想念台灣！」

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導演曾威量在得知萬洛抵台時間後，也特地前來迎接，兩人一見面便給彼此大大的擁抱，久違重逢的喜悅與默契，讓現場氣氛一下子活絡了起來。除了影帝獎，《白衣蒼狗》也入圍本屆北影最佳劇情長片、導演、男女配角等共10項大獎，萬洛也對於和劇組次相聚激動喊：「很期待！」

導演曾威量（左）昨開心迎接《白衣蒼狗》泰籍影帝萬洛隆甘迦來台，萬洛更一下機直喊想吃牛肉麵。（牽猴子提供）

《白衣蒼狗》已於6月27日展開全台巡演式上映，今晚（2日）將在光點華山電影館舉行首映會與台灣觀眾見面，導演曾威量及尹又巧將領軍，率領萬洛、資深演員陸弈靜，及腦麻演員郭書瑋共同現身映前，分享創作旅途中的沉默、重量與信念。正式首映後，也將展開多場映後座談與影人互動活動，邀請觀眾一同走進戲院，參與這場「不妥協的凝視」。

此外，《白衣蒼狗》同步推出「不妥協的凝視」募資計畫，結合電影議題，與公益組織合作推出多款募資方案，其中也包含曾威量導演親手設計的周邊商品，讓這份來自電影的凝視，真正延續到社會中每個需要關懷的角落，邀請觀眾一起加入這場「不妥協的凝視」，更多募資相關及電影資訊密切注意官方FB。

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