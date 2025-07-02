Lily被嗆是靠媽族！孟耿如遭指「也靠黃子佼辦展」：才華遠不及她
小S二女兒Lily（左）辦畫展遭酸靠媽族，孟耿如（右）意外被點名先前也是靠黃子佼才辦展。（翻攝自IG、尖端文化提供）
羅子秦／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕小S女兒「Lily」許韶恩上月29日舉辦首場畫展《Prey of Prey》，引發外界兩極評論，一派認為Lily很有才華、家裡也能提供支持，是很棒的一件事；另一派則直指Lily的畫風激似「Labubu、奈良美智」，完全是仗著家裡有錢。對此，網紅「德州媽媽」認為，靠爸媽辦畫展不是一件羞恥的事，更指出當初孟耿如也是靠黃子佼才辦畫展的。
德州媽媽分析，台北開畫展本身門檻不高，只要成功租到場地，剩下難的就只有賣畫，她認為Lily的畫賣光，不完全真的符合市場需求，絕大部分還是來自小S的人脈，這點是顯而易見的，因此她無法理解外界為何對一名17歲小孩會有如此負面的評價。
請繼續往下閱讀...
德州媽媽也以藝人孟耿如為例指出，「她也是靠黃子佼才辦畫展，且基本功與才華遠不及Lily，當初卻沒受到什麼批評，不知道大家是不是對小孩比較不客氣？」
自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈
娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡
娛樂頻道有IG囉: 點這裡