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2025台劇「最慘女主角」非她莫屬！謝欣穎《與惡2》哭不出來 導演「1招」潰堤

〔記者蕭方綺／台北報導〕出道逾20年的金馬女配謝欣穎，近來在《我們與惡的距離》第二季中挑戰詮釋跨越20年的人生角色，將觀眾情緒狠狠擰緊。她在劇中飾演的「高政茗（陳又茗）」一路從少女演到為人母，角色命運翻轉、情感崩解，被譽為「今年台劇最慘的女主角」也不為過。她坦言拍攝過程中「幾乎每天都在哭」，甚至一度情緒疲乏到哭不出來，最後靠導演引導才重新進入角色。

謝欣穎認為當演員是自己人生中最勇敢的一次決定。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）謝欣穎認為當演員是自己人生中最勇敢的一次決定。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）

謝欣穎自2003年出道，2006年以《愛麗絲的鏡子》拿下金馬獎最佳女配角，演技實力有目共睹。她坦言，當演員是自己「人生中最勇敢的決定」，雖然個性不愛改變，卻選擇了變動不居的演藝之路，甚至笑說自己「可能有點自虐」，但也樂在其中，享受表演帶來直擊內心的過程。

謝欣穎在《我們與惡的距離》第二季一路從少女時期演到為人母親。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）謝欣穎在《我們與惡的距離》第二季一路從少女時期演到為人母親。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）

謝欣穎認為身為演員，不只是熱愛表演，還得學會被看見、被理解，甚至被期待。她過去接演可愛或討喜角色時曾一度抗拒，因為覺得「那不是我真正想呈現的自己」，但實際嘗試後才明白，內心的掙扎其實來自於對自我掌控的恐懼，而非真正的不喜歡，「做了之後才知道，是害怕做不好。」

這份對自我情緒的敏銳，也反映在她接戲的選擇上。回顧過去作品，謝欣穎常挑戰內心戲繁複、角色性格特異的劇本，外界看來是「自我折磨」，她卻認為是一種享受。「我覺得自己在演戲上可能有點喜歡自虐，因為透過那些不平凡的角色，逼自己去面對平常最不敢碰觸的情緒，反而跟著角色一起學會與內在恐懼共處。」

她形容這是一段與恐懼對話的過程，「你會抗拒、你會怕，但當你與它對話過後，就沒那麼可怕了。」謝欣穎說，演戲對她來說不只是工作，更是一種療癒，「雖然不確定自己有沒有變得更成熟，但至少可以確定，我不會再逃避了。」

謝欣穎自稱是不太喜歡改變的人，但偏偏演員這條路就是要多變。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）謝欣穎自稱是不太喜歡改變的人，但偏偏演員這條路就是要多變。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）

這次《與惡2》，謝欣穎再度將自己推向極限，飾演的高政茗幾乎「無法用正向詞彙形容」：痛苦、壓抑、自責又無力，從少女一路走到歷經命運重擊的母親身分。她透露：「角色情緒極端，每天都在繃緊邊緣，有一場戲甚至哭不出來，只好請導演幫忙。導演只是重述角色經歷，我就瞬間落淚了。」那個瞬間，像是獲得了「被允許脆弱」的機會。

謝欣穎在《我們與惡的距離》第二季詮釋角色跨越20年。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）謝欣穎在《我們與惡的距離》第二季詮釋角色跨越20年。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）

謝欣穎坦言：「我是一個常常懷疑自己的人，總怕無法達到別人的期待。有時候壓力大到會有『算了、我什麼都不管了』的念頭。」所幸導演的引導與支持，讓她重拾對角色的連結，也再次證明她的演員之路，從來不是逃避，而是勇敢走進人性的深層。

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