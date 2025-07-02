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娛樂 電視

展榮展瑞演唱會倒數「現身義診」 應援浪浪行動送暖

〔記者林欣穎／台北報導〕2025 南港寵物展將於7月4日至7日在南港展覽館一館盛大登場，展榮展瑞擔任流浪動物之家基金會年度公益代言人，並作為「藝人接力應援日」嘉賓，用行動支持公益，為浪浪們爭取更多溫暖與關，攤位就在南港展覽館一館 J1407，7月5日與6日更邀請人氣啦啦隊 Luxy Girls一同響應。

展榮展瑞將參與一日獸醫助理活動。（財團法人流浪動物之家基金會提供）展榮展瑞將參與一日獸醫助理活動。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

展榮展瑞將於7月18日舉辦首場大型演唱會《限時動態 派對演唱會》，雖正值備戰期，仍抽空投入公益，7月6日現身南港寵物展，化身「一日獸醫助理」參與浪浪義診。兩人表示：「這次不演，真的要幫忙記病歷、量體溫，很緊張但也很期待陪伴毛孩。」

展榮展瑞擔任基金會年度公益代言人。（財團法人流浪動物之家基金會提供）展榮展瑞擔任基金會年度公益代言人。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

談到演唱會準備，展榮說：「每天醒來都在倒數，像第一次站上舞台，緊張又興奮。最近持續健身、慢跑、練肺活量，一刻不得鬆懈。」展瑞補充：「這不只是演唱會，更是我們15年來的總回顧。設計了很多互動橋段和轉場，連曲序都有藏彩蛋，還邀請『中國娃娃』當嘉賓，絕對超嗨！」談及與毛孩的關係，展榮說：「看到動物影片就想抱我們家的露娜和辛巴，他們就像家人一樣。」展瑞也分享：「我的蒂蒂會在我工作時靜靜守著，是最穩定的力量。我們希望成為牠們的聲音，讓更多人選擇領養而非購買。」

Luxy Girls擔任「公益鏟屎官」超性感登場。（財團法人流浪動物之家基金會提供）Luxy Girls擔任「公益鏟屎官」超性感登場。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

人氣啦啦隊Luxy Girls成員Zoey、夏芝、幻晞、泡泡、Ollie將於7月5日現身寵物展，化身「公益鏟屎官」，舉辦簽名會與義賣活動，凡現場捐款滿額，即可獲得成員親簽與限量「浪愛小卡」。團員們表示：「我們每年都會拍寵物公益寫真並全數捐出收益，這次能和粉絲一起做公益，更有使命感。」

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