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娛樂 音樂

台語歌王「隱居新竹當農夫」 洪榮宏21歲女兒嫁了...期待當阿公

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王洪榮宏應胡瓜邀請，擔任「鑽石舞台之夜」演唱會台中場的主秀；歌王自認過去個性較木訥，沒有現在這麼愛講話，「這次瓜哥找我回來我很開心，因為那時候在台上就感情很好，玩得很開心。」

洪榮宏扛起鑽石舞台之夜壓軸重任。（萬星傳播提供）洪榮宏扛起鑽石舞台之夜壓軸重任。（萬星傳播提供）

胡瓜、康康、歐弟主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，8月2、3日將在台中惠蓀堂開唱，並由3屆金曲歌王洪榮宏擔任壓軸。由於演出正值父親節前夕，去年牽手送21歲愛女出閣的洪榮宏，是否期待趕快當阿公？洪榮宏笑說：「我有問他們，年輕人好像自己有計劃，沒有那麼快。只是因為兩個人都在教會，彼此信任又相愛、又是同樣信仰，就很放心讓他們成家了。」

提到秀場有洪榮宏說不完的回憶，除了當紅時期因黑道搶人，發生遇刺的恐怖意外，成名前他是在西餐廳、酒廊、俱樂部彈琴伴奏，每晚大約5小時，賺7000元月薪。後來台灣經濟起飛，很多日本觀光客來台旅遊，剛好他從小在日本待過、會很多日本歌，幫日本客伴奏光是小費就賺到眉開眼笑。

洪榮宏近年都在新竹生活。（萬星傳播提供）洪榮宏近年都在新竹生活。（萬星傳播提供）

洪榮宏近年與太太張瀞云定居在新竹關西，自稱是「開心農夫」的他，透露前陣子剛採收完家裡的芭樂，「結果太用力，肌腱子就受傷了；畢竟我們不是太專業，只想說採收多了，就可以送給朋友一起分享。」洪榮宏細數農場裡的水果還有楊梅、李子、桃子、芭蕉等，至於從農場走回舞台的身份轉換還習慣嗎？他笑說：「反而比較好，因為我平常是放鬆的，上台的心情就會是愉快的。」

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