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娛樂 電視

哈林主持「屢被打臉」成起鬨代表 揭隱藏版隊員爆笑助攻

〔記者林欣穎／台北報導〕「哈林」庾澄慶主持公視新節目《哈！真相大白了》，節目源起來自製作團隊的真實經驗，家中長輩們總是轉傳各種奇怪偏方與假訊息，從「每天喝檸檬水能調酸鹼值」到「中獎五日遊詐騙簡訊」，讓人哭笑不得。哈林也分享錄影前私下測驗的真實經驗：「有一題印象超深刻，就是『打噴嚏可不可以閉氣？』這是我生活中也常碰到的議題，知道答案時我覺得超爽快！」他笑說自己也像觀眾一樣，在節目裡被教育又被打臉，每題都像開盲盒。

為了讓真假查核不再死板，《哈！真相大白了》特別打造科技感十足的資訊偵查中心舞台。斥資300萬於公視8棚打造4米高、8米寬的LED彩幕階梯，並搭配演唱會級的VJ視覺團隊，不只來賓出場彷彿走上Met Gala紅毯，更讓關卡互動全面升級。例如設計「真相羅生門」單元，邀請來賓選擇金門、銀門、銅門或鐵門，猜出哪道門背後藏有真相，透過燈光、動畫與舞台巧思，讓真假訊息不再只是紙上談兵，而是沉浸式參與，資訊查核也能玩得精彩又有趣。

哈林幽默化身「大白隊長」，帥氣登場讓人驚呼顏值回春。（公視提供）哈林幽默化身「大白隊長」，帥氣登場讓人驚呼顏值回春。（公視提供）

雖然是「大白隊長」，但哈林庾澄慶在節目中一點都不權威。他坦言：「我根本不知道答案，只能站在一旁笑他們、糗他們，結果最後還自己搞錯！」他把自己定位成「起鬨代表」，不負責糾正，只負責炒熱現場氣氛。

幸好這次節目還安排了一位「小白隊員」與他搭檔，正是人氣YouTuber眼肉芽，她以超接地氣的反應成為節目「隱藏版助攻」！哈林開玩笑說：「總要有一個人可以互動一下嘛，但會拿捏分寸啦！」兩人一搭一唱、耍嘴皮子鬥智鬥嘴，笑果頻頻，成功將查核知識轉化為最有「笑」果的資訊綜藝。此外，哈林多年前的金鐘級主持魅力與保養得宜的帥氣外型，也讓現場來賓忍不住驚呼：「這隊長顏值太不科學！」《哈！真相大白了》將於7月7日起，每周一至周三晚間9點於公視播出，公視+同步上架。

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