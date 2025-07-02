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娛樂 音樂

吳宗憲密會啦啦隊女神！飯店畫面曝光 草莓爆他真面目

〔記者陽昕翰／台北報導〕電豹女人氣成員「草莓」單飛發片，她推出首支單曲《末日還早》，更力邀「憲哥」吳宗憲力挺拍攝MV與出席記者會，堪稱的最幸運啦啦隊女神．連吳宗憲事後都笑稱對草莓無法拒絕，慢慢落入圈套中。

吳宗憲（右）力挺草莓，笑稱被設局。（想想時間有限公司提供）吳宗憲（右）力挺草莓，笑稱被設局。（想想時間有限公司提供）

提到新歌，草莓笑說：「這首歌真的超難唱。」光是真假音轉換就讓她破音，「公司還特別安排我去上歌唱課，老師一聽就說我是中音、無法唱太高，但這首副歌根本就是高音魔王，錄音時唱到後面幾乎用意志力在撐。」但草莓也自豪：「真的錄出來後，超有成就感！」

草莓與吳宗憲在飯店拍MV傳出緋聞，原本拍攝計畫中規中矩，結果吳宗憲突然導演魂上線，草莓爆料：「憲哥突然開啟即興巡場模式，要攝影師直接跟拍他繞飯店一圈，一鏡到底的感覺超像在玩捉迷藏，我跟經紀人在飯店大廳『偷躲鏡頭』，過程超爆笑。」

「草莓」單飛進軍音樂圈。（想想時間有限公司）「草莓」單飛進軍音樂圈。（想想時間有限公司）

起初草莓對「大前輩」吳宗憲感到距離感，這次合作後卻驚呼：「覺得變熟了！」她坦言：「以前沒什麼機會和憲哥聊天，會很緊張。但這次合作下來，發現他真的非常親切、很暖，也會給我鼓勵，讓我敢開玩笑也敢說心裡話。」

至於MV裡的哭戲，草莓說完全不需要催淚，因為她立刻想起過去某次錄綜藝節目表現不佳，被經紀人當場嚴厲警告，還一度以為自己會被封殺，「那時候回家整個人情緒崩潰，一邊掉淚一邊懷疑人生。」她說：「這段經歷真的刻在心裡，所以當導演喊開始時，眼淚根本止不住。」

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