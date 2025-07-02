動漫愛好者有福了 「FURU1 × 漫畫展」插旗西門盯

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣動漫迷有福了！「FURU1 × 漫畫展」確定進軍台北西門町，該展為結合販售漫畫與動畫周邊商品，與主打動漫娛樂與公仔商品的「FURU1」（ふるいち）於一體的嶄新概念店，全新型態店鋪「FURU1 × 漫畫展」即將首次登陸台灣！

「FURU1×漫畫展」為台灣二次元文化粉絲打造全新地標。（TORICO、TAY TWO提供）

這次包括《鬼滅之刃》、《藍色監獄》、《鏈鋸人》、《咒術迴戰》、《JoJo的奇妙冒險》等多款熱門動畫，限定周邊商品都將上市，時間落在7月12日於台北西門町隆重開幕。

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「FURU1 × 漫畫展」由專門販售動漫娛樂與公仔「FURU1」（ふるいち）與以漫畫、動畫周邊商品與展覽企劃聞名的「漫畫展」攜手合作，為台灣二次元文化粉絲打造全新地標。

「漫畫展台灣」區預計販售日本國內「漫畫展」實體店舖所舉辦活動的限定商品。（TORICO、TAY TWO提供）

FURU1在日本國內經營「古本市場」、「FURU1」（ふるいち）、「TORECAPARK」（トレカパーク）等以販售與回收新舊商品為主的再利用商店，主要商品包括玩具公仔、遊戲、收藏卡片、二手書等，目前全日本擁有175間店鋪，並從日本各地收購各式各樣的動漫與卡片相關商品提供給廣大顧客，今年迎來創業35週年，對於在台灣開設首間海外分店非常期待。

漫畫展（manga10）為TORICO的核心事業之一，活用多年來在漫畫販售領域累積的出版業人脈，圍繞漫畫原作，策劃推出動畫化與真人化作品的商品與活動企劃。目前在日本擁有4家實體店鋪，每年舉辦約80場快閃店與合作咖啡廳。不斷地將日本原創漫畫、動畫角色商品，以及熱門演員主演作品的限定商品與活動。

為紀念「FURU1 × 漫畫展」開幕，預計將舉辦《狂鳴我的命定之番》楔ケリ老師出道10週年紀念快閃活動。（TORICO、TAY TWO提供）

「FURU1」區將以在日本深受歡迎的動畫、遊戲周邊的中古模型與動畫商品為主，並販售各種人氣卡牌，未來也將陸續拓展多樣化的商品陣容。

「漫畫展台灣」區則預計販售日本國內「漫畫展」實體店舖所舉辦活動的限定商品，以及在「漫畫全卷」（漫画全巻ドットコム）、「Horin Love Books」（ホーリンラブブックス）等漫畫網購平台上販售的附錄特典漫畫等限定商品。此外，還預定將舉辦複製原畫展、簽名會等不可錯過的精彩活動。

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