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娛樂 最新消息

進軍短劇市場！ 黃國倫、寇乃馨遭控「假試鏡真斂財」回應了

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈夫妻檔黃國倫、寇乃馨去年相中短劇市場，宣布投資「米奧繁星傳媒」，全力培養台灣新演員，沒想到有新人演員去試鏡後，被要求先繳9千元學費，還不保證給予拍攝機會，因此質疑公司「假試鏡真斂財」。對此，寇乃馨無奈駁斥指控，強調只是誤解。

黃國倫（左）、寇乃馨跨足短劇領域。（資料照，記者胡舜翔攝）黃國倫（左）、寇乃馨跨足短劇領域。（資料照，記者胡舜翔攝）

一名網友5月在Dcard發文指出，自己充足研究演技、打扮角色前往米奧繁星傳媒試鏡，獲得對方正面評價，甚至告訴她「公司接下來有至少100部短劇要拍」，誇讚原PO有潛力成為大配角。

接著原PO被帶到小房間，裡面有兩位看起來像公司的高層提到，為了精進演技，公司會安排內部的專業表演課，透過演員表演課表現，進行演技分等，再來決定演出的角色大小與戲份。

原PO追問，如果先前已經上過表演課還是要上嗎？對方則回應，「有很多來應徵的演員雖然已經小有名氣也有受過訓練，但還是要上課，畢竟這樣我們才能確保演員能力，所以不上課，就算試鏡表現好、或已經是資深演員，都是『不會錄用的』，這你可以接受嗎？」聽後她才同意接受課程。

豈料，原PO隔天就收到公司的錄取通知，呼籲趕緊繳費上課，這時她才驚覺，「原來要自費9000塊，而且不能保證戲約」，她痛轟，最初公司完全沒有提到「自費課程」，價錢還如此昂貴，讓她不免覺得是類似直銷公司的賺錢模式，「實在讓人懷疑不是壓榨年輕人，就是騙取懷有演藝夢的年輕人費用。

一名網友發文質疑，黃國倫和寇乃馨「假試鏡真斂財」。（翻攝自Dcard）一名網友發文質疑，黃國倫和寇乃馨「假試鏡真斂財」。（翻攝自Dcard）

對此，據《CTWANT》報導，寇乃馨回應，當時有2500多人報名新劇試鏡，他們最後僅挑了12名覺得有潛力的新人，請他們參加專業訓練。她直言，如果公司想「割韭菜」賺學費，怎麼可能僅找來12人上課，且訓練費用換算下來，每小時約450元，比小朋友學鋼琴的學費還便宜，米奧繁星還會自費紀錄學員上課過程，公司用心付出卻被抹黑，相當心寒。

米奧繁星發出聲明澄清，直指演出資格是由導演決定，與是否繳學費無關；錄取的12位學員皆是自願參與，公司絕無強制，學費僅是部分成本，多數費用已由公司分擔；課程是為了讓新人演員快速適應拍攝需求，避免壓力造成挫折或延誤。他們也對黃國倫、寇乃馨捲入這起風波表示歉意。

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